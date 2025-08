Sengés recebe novos veículos para a Saúde em parceria com o Governo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Nesta semana a cidade de Sengés, nos Campos Gerais foi contemplada com uma importante aquisição que promete reforçar a frota da Saúde Municipal e garantir mais qualidade e segurança no transporte de pacientes. O município recebeu nove veículos novos em uma parceria importante com o Governo do Estado, que busca melhorar a eficiência dos serviços prestados pela prefeitura.

De acordo com informações oficiais da prefeitura, a aquisição dos veículos foi custeada com uma verba que ultrapassa R$ 1,2 milhão, viabilizada através do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do secretário Beto Preto e do deputado estadual Ademar Traiano, em busca do reforço no atendimento e segurança dos pacientes sengeanos.

Através da emenda destinada pelos representantes do Governo Estadual, a Saúde de Sengés foi contemplada com nove veículos 0km, sendo entre eles sete veículos comuns e duas vans para transportar pacientes que necessitam de atendimento em outros municípios da região.

Contente com a conquista, o prefeito do município, Gerson Nunes, celebrou a parceria com o Governo, e destacou que novos investimentos estão para chegar no município, melhorando ainda mais a qualidade de vida e atendimento dos serviços públicos.

“É uma parceria com o Governo do Estado, com os secretários e deputados que sempre têm nos apoiado. Sengés está melhor a cada dia, e com certeza novas conquistas e investimentos estarão chegando em breve”, enfatizou o prefeito.

Segundo Gerson, com a aquisição dos novos veículos, a frota municipal será ampliada, e deve reforçar o atendimento com mais conforto, agilidade e segurança no transporte dos moradores. “Esses veículos vão fortalecer a nossa frota, principalmente no interior, garantindo mais conforto para os passageiros e eficiência nos atendimentos”, destacou.

No entanto, de acordo com informações da Assessora de Comunicação da prefeitura, Luiza Sampaio, os veículos não foram inaugurados oficialmente até o momento, mas serão entregues em uma cerimônia que será marcada em breve, representando um marco importante para o município, que ampliará a qualidade dos serviços, levando acessibilidade e praticidade para todas as áreas da cidade, especialmente nas regiões mais afastadas da área urbana.