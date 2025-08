Jaguariaíva reforça atuação da Guarda Civil com entrega de novos equipamentos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Instituída em março do ano passado, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariaíva vem se destacando pelo apoio em diversas ocorrências e atendimentos, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem, da segurança e da justiça no município. Desde sua criação, já contabiliza centenas de ações e, nesta segunda-feira (04), teve sua atuação reforçada com a entrega de novos equipamentos, que ampliam a capacidade de resposta e garantem mais proteção aos agentes no exercício de suas funções.

Viabilizados pela Prefeitura, os novos equipamentos entregues à Guarda Civil Municipal incluem espargidores, utilizados em ações de dispersão, além de substâncias químicas não letais, como spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Esses recursos foram incorporados para reforçar a atuação dos agentes em situações mais sensíveis, que exigem respostas rápidas e eficientes.

Além disso, a Prefeitura anunciou a realização de uma licitação para a aquisição de novas viaturas e uniformes para os agentes, com o objetivo de fortalecer as ações realizadas nas ruas da cidade, garantindo mais segurança, conforto e eficiência à equipe da GCM.

Outra novidade importante, que deve ampliar ainda mais os serviços prestados pela Guarda, é a tramitação de um processo para a liberação do uso de armas de fogo pelos guardas municipais. A medida busca reforçar a atuação da corporação na proteção da população e no apoio às demais forças de segurança do município, um trabalho que já vem sendo desempenhado com empenho e compromisso desde a criação da GCM.

Com um ano e cinco meses de atuação, a Guarda Civil Municipal tem se mostrado fundamental para a segurança em Jaguariaíva. Nesse período, os agentes estiveram presentes em uma ampla variedade de ocorrências, demonstrando comprometimento em cada atendimento. As ações vão desde casos de perturbação do sossego, agressões, furtos e acidentes de trânsito até situações mais graves, como brigas generalizadas, tráfico de drogas e homicídios, sempre com o objetivo de proteger a população e manter a ordem no município.

Uma das ações que mais marcaram a população ocorreu no ano passado, quando agentes da Guarda salvaram a vida de uma menina que estava engasgada e já apresentava sinais de asfixia, com pele e lábios roxos. Com rapidez e preparo, os guardas conseguiram reverter a situação e garantir a sobrevivência da criança, reforçando a relevância e o compromisso da corporação com a proteção da comunidade.