Novo trevo em Cornélio Procópio terá R$ 14,6 milhões em investimentos

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou nesta segunda-feira (04) o resultado final da licitação para implantar um novo trevo rodoviário de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio, na região do Norte Pioneiro.

A publicação confirma como vencedor o Consórcio Trevo do Hospital, composto pelas empresas Contersolo Construtora de Obras Ltda., Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e LL Zocco Projetos Ltda., não tendo sido interposto recurso quanto ao resultado anterior pelas demais participantes da disputa.

Na sequência deve acontecer a homologação do resultado, seguida da assinatura do contrato, no valor de R$ 14.650.000,00.

As obras serão realizadas em um trecho de cerca de 540 metros entre o km 48 e km 49 da PR-160, logo em frente ao hospital. Elas preveem uma rotatória alongada com faixa exclusiva para retorno e adequação dos acessos de entrada e saída do hospital.

Também serão prolongadas as vias marginais Rua Francisca R. da Silva e Rua Leonor N. da Silva, sendo conectadas às Av. Helio Registro e Rua Reginal Perisse da Silva, além de implantado passeio para pedestres, novo sistema de drenagem de águas e serviços complementares. As vias marginais, pista central e acessos vão utilizar o pavimento flexível asfáltico.

A licitação acontece na modalidade Contratação Integrada, contemplando a elaboração de projeto básico e projeto executivo de engenharia. O prazo de execução é de 450 dias (15 meses), com os primeiros cinco meses dedicados para estudos e elaboração dos projetos, que vão confirmar ou melhorar as soluções do anteprojeto, e 10 meses para execução da obra.

O anteprojeto da obra foi doado ao DER/PR pela Prefeitura de Cornélio Procópio.