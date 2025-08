Governo anuncia mais de R$ 2 milhões para construção de unidades do CRAS no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Nesta terça-feira (05), o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) oficializou o repasse de R$ 34 milhões para a construção de novas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em 29 municípios paranaenses. Do valor, mais de R$ 2 milhões foi destinado para a construção de unidades em municípios do Norte Pioneiro.

Em busca da ampliação e fortalecimento da estrutura da assistência social no Estado, o projeto visa reforçar a rede de proteção social, levando atendimento com qualidade, segurança e conforto para as famílias paranaenses. Na região do Norte Pioneiro, a pasta lista duas cidades, sendo elas as cidades de Jaboti e de Japira, que receberão até R$ 1,2 milhão cada, totalizando R$ 2,4 milhões de investimentos.

Os recursos serão depositados diretamente nas contas específicas dos Fundos Municipais de Assistência Social e devem ser aplicados imediatamente. As obras contempladas são exclusivamente construções novas. Para garantir o repasse, os municípios apresentaram o Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo da Assistência Social (ARCPF), válido para o exercício de 2025.

No entanto, este não é o primeiro repasse anunciado pelo Governo para esta finalidade. Entre os dias 15 e 17 de julho, o Governo anunciou uma emenda de R$ 100 milhões para a construção de unidades do CRAS e para impulsionar os serviços de entidades sociais, como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs). Nesta pasta, outros R$ 2,2 milhões foram destinados à municípios do Norte Pioneiro.

Em Uraí, a Associação dos Voluntários Avivalistas recebeu R$ 293 mil para cursos de capacitação e aquisição de um veículo. A APAE de São Sebastião da Amoreira foi contemplada com R$ 240 mil para compra de equipamentos e softwares voltados ao atendimento de crianças com deficiência e TEA. Em Figueira, a APAE recebeu R$ 174 mil para aquisição de um veículo que ampliará o acesso às atividades da instituição.

Já a Casa da Criança de Cornélio Procópio contou com R$ 300 mil para capacitação da equipe técnica de acolhimento. Além dos repasses via FIA, o município de Figueira foi beneficiado com R$ 1,2 milhão para a construção de um novo CRAS, fortalecendo a rede de assistência social local.

Contudo, somando as duas pastas, o Norte Pioneiro foi contemplado com mais de R$ 4 milhões para reforçar a estrutura da assistência social em seus municípios, recebendo construções de CRAS, CREAS e emendas que auxiliam no desenvolvimento e na continuidade de atividades e serviços prestados por instituições sociais.