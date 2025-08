Após trajetória marcante no futebol brasileiro, zagueiro de Ibaiti anuncia aposentadoria dos gramados

DA REDAÇÃO/GLOBO ESPORTE - FOLHA EXTRA

IBAITI - O agora ex-zagueiro Dirceu Wiggers de Oliveira Filho, ou simplesmente Dirceu, anunciou, nesta segunda-feira (04), a aposentadoria dos gramados aos 37 anos. Revelado pelo Coritiba e com extenso currículo como jogador profissional, ele se despediu da carreira como jogador profissional em publicação nas redes sociais.

“Obrigado, Futebol! Chegou um grande dia: o dia de anunciar que irei me aposentar dos gramados como jogador de futebol. Gratidão é o sentimento que me define neste momento, a Deus, por ter me guiado até aqui; à minha família, por estar comigo em todos os momentos; e a tudo que vivi nesses mais de 30 anos dedicados ao futebol, sendo 20 deles como atleta profissional”, escreveu.

Natural de Ibaiti, na região do Norte Pioneiro, Dirceu iniciou a trajetória no futebol nas categorias de base do Coritiba, com dez anos de idade. Fez a estreia como profissional pelo Coxa em 2008, com 20 anos, e levantou o troféu do Campeonato Paranaense daquele ano.

Ainda pelo Alviverde, foi campeão do estadual e da Série B do Campeonato Brasileiro de 2010. Deixou o clube naquela mesma temporada e rodou pelo Brasil.

Defendeu clubes como Avaí, América-MG, Botafogo-SP, Paysandu, Figueirense, Boa Esporte, São Bento, Paraná Clube, Operário-PR e Caxias. No entanto, foi no Londrina que construiu relação marcante. Foi campeão do Paranaense 2014, da Primeira Liga 2017 e conquistou o acesso à Série C em 2014. É considerado ídolo do Tubarão.

Fora do país, atuou em Portugal e na Tailândia. Chegou a acertar sua ida para o futebol da Ucrânia, mas precisou retornar ao Brasil em decorrência da guerra.

O último clube de Dirceu foi o Patriotas, na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2025.