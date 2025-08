Bons Olhos Paraná vai distribuir mais de 850 óculos para estudantes do Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nesta quarta-feira (06), o Governo do Estado dará início à entrega de óculos para estudantes da rede pública do Norte Pioneiro, por meio do programa Bons Olhos Paraná. A ação, coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), vai beneficiar mais de 850 estudantes de 10 municípios da região, garantindo mais saúde visual e melhores condições de aprendizagem.

A iniciativa tem como foco atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, promovendo inclusão, bem-estar e um ambiente escolar mais acessível. Além da distribuição dos óculos, o programa também garante exames oftalmológicos gratuitos, permitindo a identificação precoce de problemas de visão que muitas vezes impactam diretamente no desempenho escolar.

Financiado com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e deliberado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca/PR), o Bons Olhos Paraná reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento integral da juventude paranaense.

Na região do Norte Pioneiro, a nova etapa de entrega dos óculos pelo programa “Bons Olhos Paraná” beneficiará 10 municípios, alcançando um total de 856 estudantes. Entre as cidades atendidas, Wenceslau Braz será a que receberá a maior quantidade de óculos, com 241 estudantes contemplados, reforçando a importância do cuidado com a saúde visual na região.

Santana do Itararé também terá um número expressivo de atendimentos, com 93 alunos beneficiados. Já Sapopema e Tomazina receberão a quantia de 87 óculos, cada uma. Ainda serão contempladas as cidades de São Jerônimo da Serra, onde serão distribuídos 78 óculos, e Figueira, com 77 estudantes atendidos. Jaboti, por sua vez, receberá 76 óculos.

Na cidade de Salto do Itararé, 47 estudantes serão contemplados, enquanto Pinhalão terá 45 estudantes beneficiados. Por fim, Japira completa a lista dos municípios atendidos, com 25 alunos que receberão os óculos gratuitamente.

Em todo o Paraná, o programa tem como meta atender cerca de 67 mil estudantes de 6 a 17 anos, com um investimento total previsto de R$ 5,5 milhões. Mais de 10 mil óculos serão entregues gratuitamente a alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental em 93 municípios do estado. Além da distribuição dos óculos, os estudantes também passam por atendimentos, triagens e consultas oftalmológicas realizadas diretamente nas escolas, garantindo um cuidado completo à saúde visual.