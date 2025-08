Com foco na prevenção, Sengés leva exames de mamografia gratuitos para as moradoras

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Com o objetivo de oferecer diagnósticos precoces e prevenir o câncer de mama, a prefeitura de Sengés, através da Secretaria de Saúde, com apoio do Governo do Estado, realizará 800 exames gratuitos de mamografia nos próximos dias. A ação visa garantir o acesso ao exame a todas as mulheres, especialmente àquelas que apresentam sintomas ou queixas específicas que apontem indícios da doença.

Para isso, uma unidade móvel equipada, com estrutura adequada para a realização dos exames, irá percorrer todos os bairros urbanos do município, além do bairro rural de Ouro Verde. A presença da van nas comunidades permitirá que o atendimento ocorra com mais facilidade, acolhimento e dignidade, aproximando o serviço de quem mais precisa.

Os exames serão oferecidos principalmente a mulheres com idades entre 50 e 69 anos, conforme recomendações do Ministério da Saúde. Esta faixa etária é considerada prioritária por estar mais suscetível ao desenvolvimento do câncer de mama, sendo o exame fundamental para o diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento, aumentando significativamente as chances de cura.

Conforme explica a Secretaria de Saúde do município, o exame de mamografia deve ser realizado a cada dois anos nessa faixa etária, pois trata-se do principal exame para detecção precoce do câncer de mama, auxiliando no tratamento efetivo e prevenção das mulheres.

No entanto, mulheres fora dessa faixa etária também poderão ser atendidas, desde que apresentem sintomas ou queixas específicas relacionadas à mama e tenham indicação médica. Essa ampliação garante que casos fora do padrão estabelecido também recebam a devida atenção e cuidado, reforçando o compromisso do município com a saúde pública e com o bem-estar de sua população.

A ação da Prefeitura de Sengés representa um importante investimento na prevenção e na saúde da mulher. Ao levar o atendimento diretamente aos bairros, o município amplia o acesso aos serviços de diagnóstico, reduz desigualdades e fortalece sua rede de atenção à saúde.

Com os 800 exames oferecidos, a iniciativa reforça o papel estratégico da mamografia na luta contra o câncer de mama e evidencia o esforço em construir uma política de saúde mais próxima, acessível e eficaz para todas as mulheres sengeanas.