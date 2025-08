Casal de idosos vai parar no hospital após acidente em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um casal de idosos foi parar no hospital após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (04) na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h30 e envolveu um automóvel VW Space Fox e um caminhão Mercedes Benz 1620. Conforme os relatos colhidos no local, os veículos seguiam pela rodovia quando se envolveram em uma colisão lateral e o carro dos idosos teria rodado na pista.

Equipes da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando os primeiros socorros as vítimas que, a princípio, não tiveram ferimentos, mas foram encaminhadas ao hospital devido ao homem de 69 anos ter problemas cardíacos e a mulher de 79 anos estar com a glicemia alta. Já o motorista do caminhão não teve ferimentos.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.