Ratinho Junior lança nova edição do Ganhando o Mundo Professor com 250 vagas para o Canadá

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta segunda-feira (04) a 2ª edição do Ganhando o Mundo Professor, programa de intercâmbio da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Voltado à docentes da rede estadual, serão 250 vagas para uma viagem de três semanas ao Canadá. As inscrições iniciam nesta terça-feira (05) e seguem até o próximo domingo (10), com previsão de embarque ainda em 2025. Veja o edital.

“É a valorização dos nossos professores, dando a oportunidade para que eles possam conhecer um outro país e, mais do que isso, conhecer o sistema educacional de primeiro mundo. O Canadá é uma das maiores referências na área da educação, então a ideia é que possamos encaminhar esses professores para que eles tenham a experiência de participar de um curso intensivo com as melhores práticas educacionais do mundo”, afirmou Ratinho Junior.

“Eles terão a oportunidade de repassar o conhecimento para os demais professores quando retornarem do Canadá. É a oportunidade de uma troca de experiências e, acima de tudo, de absorver aquilo que há de melhor em países de primeiro mundo para que possamos implantar nas nossas escolas”, acrescentou. “O Paraná tem a melhor educação do Brasil e a ideia é que possamos cada vez mais qualificar e trocar experiências com esses países”.

Podem se inscrever professores e pedagogos do Quadro Próprio do Magistério (QPM) da rede estadual de ensino que sejam formadores ou cursistas do programa Formadores em Ação, e também técnicos pedagógicos de Núcleos Regionais de Educação (NREs). As inscrições serão realizadas por meio do portal Escola Digital Professor.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 50 vagas para professores e pedagogos atuantes como formadores do programa; 158 para professores e pedagogos cursistas do Formadores em Ação; 32 vagas destinadas a técnicos pedagógicos dos NREs, também cursistas; e 10 para a equipe de apoio, composta por professores atuantes na Seed, responsáveis pelo apoio logístico e administrativo no país de destino.

A escolha do Canadá se deve à nota alcançada pelo país norte-americano no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), principal indicador de qualidade educacional internacional, ficando entre os 10 primeiros e o único das Américas nesse recorte. Apesar de subir algumas posições, o Brasil ficou abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

“É mais um investimento que o Governo do Paraná faz na formação continuada dos nossos professores. Esses 250 docentes terão uma imersão dentro do sistema educacional canadense, que hoje é uma das melhores educações do mundo. O Paraná, que já tem a melhor educação do Brasil, quer trazer esse modelo de currículo e de metodologia para cá”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

“Grande parte desses professores já trabalha com a formação continuada de seus colegas. Agora, eles terão essa experiência de imersão, de investimento em sua própria formação para depois compartilharem o que aprenderam com os demais educadores”, complementou.

As despesas com passagem aérea e estadia serão custeadas pelo Governo do Estado. “O governo vai custear tanto a passagem e a estadia desses professores quanto a substituição deles nas escolas em que eles dão aulas. Ou seja, enquanto estiverem fora, o Estado vai colocar um professor substituto para que os estudantes não tenham nenhum prejuízo pedagógico”, finalizou o secretário.

Um dos diferenciais da segunda edição é que ela será realizada na língua portuguesa e não na língua inglesa, acabando com a limitação do idioma para aqueles que desejam se inscrever.

O período de formação da 2ª edição do Ganhando o Mundo Professor envolve 12 semanas, entre atividades no Brasil e no Canadá.

Serão cinco semanas de mentorias síncronas (ao vivo) e curso de inglês na plataforma Inglês Professor; três semanas de formação pedagógica no Canadá; e quatro semanas de mentoria em grupo de forma síncrona com a universidade do Exterior e acompanhamento com a Seed para garantir a implementação nas escolas e nos formadores das atividades desenvolvidas no intercâmbio, com foco na implementação do plano de trabalho na rede estadual.

No Canadá, os professores vão se aprofundar em atividades voltadas a metodologias ativas, educação inclusiva, gestão de sala de aula, uso de tecnologias, avaliação da aprendizagem e observação de aulas com momentos de vivência nas escolas de educação básica dos países de destino. O objetivo é que o conhecimento adquirido no país seja replicado na rede estadual de ensino.

Maior programa de intercâmbio estudantil do Brasil voltado à rede pública estadual, o Ganhando o Mundo oferece a estudantes e docentes a oportunidade de vivenciar experiências acadêmicas e culturais em instituições internacionais de excelência.

A modalidade voltada aos professores teve sua primeira edição em 2023, com a participação de 99 docentes da rede pública, enviados à Finlândia e ao Canadá. Durante o intercâmbio, os profissionais participam de cursos de formação continuada com foco metodologias para aprimorar o ensino dentro de sala de aula.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado voltadas à internacionalização da educação pública e à valorização dos profissionais da rede. Desde a criação do programa Ganhando o Mundo, em 2022, mais de 2.500 estudantes, professores e diretores já foram beneficiados. O investimento total ultrapassa R$ 500 milhões, cobrindo passagens, hospedagem, bolsa-auxílio, documentação e suporte completo.