Escolas do Paraná se destacam no ENEM e alcançam o topo do ranking nacional

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Paraná tem sete escolas estaduais entre os 50 colégios públicos do País que não realizam processos seletivos com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, segundo levantamento realizado pelo jornal O Globo. O resultado reforça a eficiência e a qualidade da educação pública paranaense.

O desempenho faz do Paraná o terceiro estado com mais escolas entre as melhores ranqueadas do Brasil, de acordo com o levantamento. Somente Rio Grande do Sul, com 12 escolas, e São Paulo, com oito, têm mais colégios no top 50 do que o Paraná.

Ao considerar apenas escolas públicas que não adotam processos para ingresso de estudantes, o ranking elimina o viés das escolas que conquistam notas mais altas com seleções concorridas ou colégios privados.

Neste critério, o Colégio Estadual Vila Alta, de Alto Paraíso, teve a melhor nota média do Paraná e a sétima maior média do Brasil, com 612,16 pontos. A escola atende apenas 300 alunos, mas tem conseguido, ano após ano, aprovar alunos em vestibulares importantes e concorridos, como cursos de Medicina em universidades estaduais.

Para a diretora Ana Cristina Formigoni, o desempenho é resultado da qualidade da educação pública paranaense. “Todos os professores trabalham com muito empenho e dedicação. Não é porque nossos alunos vivem em uma cidade pequena, de menos de 3 mil habitantes, que eles não podem alcançar grandes sonhos”, afirmou.

Um exemplo prático disso é o programa Ganhando o Mundo, que promove intercâmbio dos alunos da rede estadual a outros países. “É algo que ajuda os alunos a buscarem conhecimento e a se motivarem a estudar. Em todas as edições nós tivemos alunos selecionados. Isso mostra o quanto formamos estudantes para que eles possam ir além do que é ensinado na escola”, disse a diretora.

Ela também destaca a parceria entre os professores e demais profissionais da equipe pedagógica das escolas como fundamental para os resultados. Entre as ações estão a observação em sala de aula, por exemplo, em que o coordenador pedagógico ajuda os professores no aprimoramento das práticas docentes.

Na segunda colocação estadual e em décimo no ranking nacional está o Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul, com 604,34 pontos. Na sequência ainda estão o Colégio Estadual João Arnaldo, de Toledo, com 592,85 pontos; o Colégio Estadual Lucia Alves de Oliveira Schoffen, de Altônia, com 592,56 pontos; o Colégio Estadual Lauro Tavares, de Rolândia, com 591,55 pontos; o Colégio Estadual Octávio Tozo, de Cascavel, com 586,69 pontos, e a Escola Estadual Juscelino Oliveira, de Maringá, com 584,02 pontos.

O diretor do Colégio Estadual Lúcia Alves de Oliveira Schoffen, de Altônia, Humberto Rodrigues da Mata Júnior, conta que a escola estava há 17 anos sem oferecer ensino médio até que em 2023 reabriu as turmas para os alunos adolescentes. “Os pais pediam, porque queriam que os filhos que estudavam aqui no fundamental continuassem na escola. Nós voltamos e já estamos colhendo os frutos deste trabalho”, disse.

De acordo com o diretor, o foco do ensino nos resultados, nos vestibulares e nas aplicações práticas é um diferencial importante da educação paranaense. “Todos os alunos que tentaram Enem, Prova Paraná ou vestibulares foram aprovados. Temos um ensino muito direcionado ao bom desempenho e para a entrada na vida acadêmica”, afirmou Mata Júnior.

Para o diretor do Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul, Walter Rogério Pavan, outro aspecto importante para o bom desempenho dos alunos paranaenses é o uso de metodologias pedagógicas consolidadas junto com metodologias modernas, com o uso de tecnologias. “São métodos que colocam nossos alunos em evidência fazendo com que se destaquem e ajudem a manter o alto nível da educação paranaense”, disse.

Além do bom desempenho no Enem, o ensino paranaense também é reconhecimento como o melhor do Brasil de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os dados do Ministério da Educação (MEC) e do Inep mostram que o Estado tem a melhor educação em todos os níveis do aprendizado básico regular.

O avanço no Ideb e os resultados no Enem são reflexo direto de uma série de ações implementadas pelo Governo do Estado nos últimos anos, como a expansão do ensino em tempo integral, programas de intercâmbio, a modernização das escolas, a formação continuada de professores e o uso de tecnologias educacionais, como a inteligência artificial no ensino da matemática.