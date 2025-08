EPR Litoral Pioneiro anuncia reajuste nos valores das tarifas de pedágio

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A EPR Litoral Pioneiro anunciou que os valores das tarifas das praças de pedágio nas rodovias sob sua concessão serão reajustados a partir do dia 28 deste mês. A medida está prevista em contrato e foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em publicação no Diário Oficial da União.

Segundo a EPR, os cálculos que levaram ao ajuste consideraram fatores técnicos e econômicos e foram analisados pelas áreas técnica e jurídica da ANTT. O reajuste é um dos dispositivos que a empresa possui para manter o compromisso da concessionária com a qualidade dos serviços aos usuários e o cumprimento do andamento dos projetos de infraestrutura rodoviária.

No total, a EPR Litoral Pioneiro é responsável por oito praças de pedágio, distribuídas nas cidades de Sengés, Carambeí e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, e nas cidades de Jacarezinho e Quatiguá, no Norte Pioneiro. Há também uma praça da EPR na cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o reajuste, os valores de todas as praças serão alterados.

Da categoria 1, que são automóveis, caminhonete e furgões, por exemplo, os reajustes acontecerão da seguinte forma: em Sengés, passará de R$ 7,30 para R$ 7,70; em Carambeí, de R$ 11,40 para R$ 12,10; em Jaguariaíva, de R$ 7,60 para R$ 8,00, isso nas praças dos Campos Gerais.

No Norte Pioneiro, a cidade de Jacarezinho possui uma praça e duas praças auxiliares. Em todas, a tarifa que atualmente está em R$ 12,00, passará para R$ 12,80. Na cidade de Quatiguá, passará de R$ 13,00 para R$ 13,80, e em São José dos Pinhais, de R$ 22,60 para R$ 24,00.

Além da categoria 1, todas as outras também serão alteradas pelo reajuste com os valores elevados em todas as praças de pedágio. Para caminhões leves, ônibus, caminhão-trator e furgões com dupla rodagem, os valores variam entre R$ 15,40 e R$ 48,00. Já para veículos de categoria 3, automóveis e caminhonetes com semirreboque, de três eixos, os valores variam entre R$ 11,55 e R$ 36,00.

Veículos da categoria 4 terão tarifas entre R$ 23,10 e R$ 72,00, enquanto os de categoria 5 terão tarifas entre R$ 15,40 e R$ 48,00. Caminhões com reboque, caminhão-trator com reboque e outros veículos da categoria 6, com quatro eixos, terão tarifas variando entre R$ 30,80 e R$ 96,00. Vale ressaltar que essa variação depende de qual praça de pedágio os motoristas passarem.

Para os veículos da categoria 7, os valores variam entre R$ 38,50 e R$ 120,00, enquanto para a categoria 8 os valores ficam entre R$ 46,20 e R$ 144,00. Veículos de categoria 9 terão tarifas entre R$ 53,90 e R$ 168,00, enquanto os de categoria 10 terão tarifas entre R$ 61,60 e R$ 192,00. Confira a tabela dos valores aqui.

No entanto, vale ressaltar que o reajuste, embora já tenha sido aprovado pela ANTT, passa a valer oficialmente apenas a partir das 00h00 do dia 28 de agosto. Até as 23h59 do dia 27 os valores permanecerão como estão atualmente.