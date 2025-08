Homem que aterrorizou ex-namorada com ameaças de morte é preso pela Polícia Civil

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Um homem de 42 anos foi preso preventivamente após ameaçar e agredir sua ex-companheira na cidade de Sengés, no Paraná. Os episódios de violência ocorreram nos dias 26 e 27 de julho de 2025 e envolveram invasão de domicílio, agressões físicas, danos materiais e ameaças com arma de fogo. A prisão foi realizada em Curitiba, com apoio da 3ª Delegacia de Homicídios da Capital, após mandado expedido pela Justiça.

No primeiro dia, 26 de julho, o suspeito invadiu a residência da ex-companheira, onde a constrangeu fisicamente, mostrou uma arma de fogo, a municiou diante dela e proferiu ameaças de morte com teor possessivo. No dia seguinte, embriagado, ele retornou ao imóvel. Na nova invasão, quebrou o celular da vítima, desferiu socos e empurrões contra ela e fez novas ofensas verbais, motivado pela negativa de reconciliação.

A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Sengés e solicitou Medidas Protetivas de Urgência. Após análise do Ministério Público e do Poder Judiciário, foi decretada a prisão preventiva do suspeito, considerando a gravidade dos fatos.

A autoridade policial também representou pela expedição de mandado de busca e apreensão com o objetivo de localizar a arma de fogo usada nas ameaças. As diligências identificaram que o investigado havia retornado à sua residência em Curitiba. A 3ª Delegacia de Homicídios foi acionada e, no dia 31 de julho, a prisão foi cumprida na capital.

Durante o cumprimento do mandado, foram apreendidas uma pistola Taurus calibre .380, municiada, e uma carabina Rossi adaptada para calibre .22, além de 11 munições. A pistola foi reconhecida como a mesma utilizada nas ameaças em Sengés. Diante do material encontrado, o suspeito também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O homem foi encaminhado a uma unidade prisional em Curitiba, onde permanece à disposição da Justiça. A ação resultou na prisão preventiva, apreensão de armamento e registro de nova prisão em flagrante, como resposta à grave violação dos direitos da vítima.