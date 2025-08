Joaquim Távora recebe assessor da Secretaria de Turismo do Paraná

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - Na tarde desta segunda-feira (4), Joaquim Távora recebeu a visita do assessor da Secretaria de Turismo do Paraná, Rogério Amaral, em uma agenda voltada ao reconhecimento e valorização dos atrativos turísticos do município. A comitiva percorreu diversos pontos de interesse, reforçando o potencial da cidade como destino turístico regional.

A recepção contou com a presença do vice-prefeito Jair Mazoti; do chefe de gabinete Braitiner Martins; do secretário municipal Fabiano de Oliveira; da assessora jurídica da prefeitura, Dra. Kamila Petrunco Gonçalves; da secretária de Assistência Social, Alessandra Florenço; da secretária de Educação, Fernanda dos Santos Gonçalves; e do vereador Adevilson dos Santos, o Tchê Metal. Representando o setor empresarial local, participaram a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Joaquim Távora (ACEJOTA), Eliane Ramos, e as secretárias da entidade, Ana Luisa Ribeiro e Rafaela Batista.

Também estiveram presentes o presidente do Rodeio Tavorense, Diego Theodoro; o chefe do Núcleo Regional de Turismo, Eudiério Rodrigo Cortez; a assessora do mesmo núcleo, Sandra Leal; o secretário executivo da Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi), José Roberto; e o arquiteto do município, Alan Azarias.

Durante a visita técnica, foram destacados alguns dos principais atrativos turísticos de Joaquim Távora, como o Santuário Santíssimo Nome de Jesus, o Parque Vale da Pirambeira, a Serra da Figueira e a histórica Estação Ferroviária Afonso Camargo. O roteiro teve como objetivo apresentar o potencial turístico e cultural da cidade, com foco em futuras parcerias e investimentos voltados ao desenvolvimento do setor.

A visita reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico e social, valorizando o patrimônio histórico, natural e cultural de Joaquim Távora.