Primeiro encontro de bandas e fanfarras é sucesso em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, foi palco do 1º Encontro de Bandas e Fanfarras na manhã do último sábado (2), reunindo grupos de diversas cidades paranaenses e do Estado de São Paulo. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes Otacílio de Carvalho, o “Chapelão”, e contou com a participação de 16 bandas, somando dezenas de músicos, coreógrafos e regentes.

O encontro homenageou o maestro e músico arapotiense João Maria Soares, figura emblemática na história cultural local. Durante a solenidade de abertura, a família do homenageado recebeu tributo em reconhecimento ao legado musical deixado por João Maria no município. A partir deste ano, o evento passa a levar oficialmente seu nome.

As apresentações foram marcadas por figurinos coloridos, repertórios variados e coreografias sincronizadas, emocionando o público presente. Com forte apelo visual e musical, o desfile das fanfarras demonstrou a importância da cultura musical como ferramenta de inclusão social, disciplina e autoestima. Crianças, adolescentes e adultos envolvidos com os grupos encontraram no evento uma oportunidade de interação, reconhecimento e valorização do esforço coletivo.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Irani Barros, do vice-prefeito Potinho, além das equipes das secretarias de Cultura e Esporte. O evento também teve a parceria do PACAA (Projeto Arte, Cultura, Alegria e Amor), responsável pela organização e apoio às atividades das bandas no município.

As fanfarras participantes representaram municípios como Jaguariaíva, Sengés, Ibaiti, Siqueira Campos, Ponta Grossa, Itararé, entre outros. Cada uma delas recebeu um troféu simbólico de participação, como forma de valorização pelo empenho e contribuição ao sucesso do encontro.

Além de fortalecer o intercâmbio cultural entre os municípios, o 1º Encontro de Bandas e Fanfarras movimentou o setor cultural da cidade e atraiu um grande público ao Ginásio Chapelão. A Prefeitura de Arapoti agradeceu a todas as bandas, organizadores, voluntários e munícipes envolvidos, destacando a importância do evento para o calendário cultural do município e para o incentivo à música entre as novas gerações.