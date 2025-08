Agosto começa com quatro mortes em acidentes e reacende histórico de tragédias na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Bom, leitores, infelizmente chegou o momento de dizer que “a bruxa está à solta” novamente. Conhecido em todo o Brasil por suas inúmeras tragédias, acidentes e mortes, o mês de agosto começou assustando o Norte Pioneiro, os Campos Gerais e todo o país mais uma vez. Apenas nos quatro primeiros dias do mês, quatro pessoas morreram em quatro acidentes diferentes na região, trazendo o medo e apreensão para os moradores.

Historicamente o mês é marcado por alguns dos fatos mais trágicos, tanto no Brasil quanto no mundo a fora. A morte de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki estão entre alguns dos principais acontecimentos catastróficos que aconteceram no mês de agosto. Com mais de um século de fama por suas tragédias, o mês continua sendo motivo de assombro, medo e tensão em todo o mundo, com mortes em massa, acidentes sendo registrados quase todos os dias e histórias macabras.

Embora pareça que essas ocasiões trágicas aconteçam apenas em grandes centros ou regiões mais povoadas, o Norte Pioneiro e os Campos Gerais do Paraná também são alvo destes “dias de desgosto”. Nos últimos três anos, cerca de 130 pessoas foram vítimas de acidentes apenas no mês de agosto. Entre ferimentos leves, graves e até mesmo óbitos, diversas famílias da região já viveram a realidade das tragédias de agosto.

No ano de 2022, a reportagem da Folha registrou um total de 25 acidentes ocorridos ao longo do mês, tanto em rodovias quanto dentro dos limites urbanos. Ao todo, 51 pessoas foram vítimas dessas ocorrências, envolvendo tanto moradores da região quanto viajantes. Dos 25 acidentes, 13 terminaram com vítimas fatais, enquanto os outros 12 resultaram em pessoas feridas. No total, 24 pessoas perderam a vida e outras 27 ficaram feridas em consequência dos acidentes registrados no período.

Em 2022, sete professores morreram em um único acidente, tragédia que chocou a região. Foto: Divulgação

Entre estas tragédias, a morte de sete professores chocou a região. Eles estavam em uma van que colidiu na traseira de uma carreta na BR-376, em Palmeira, na noite do dia 11. Após o impacto, o caminhão arrastou o veículo por cerca de 150 metros. Seis vítimas morreram no local e uma a caminho do hospital. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas. A van transportava educadores de Barra do Jacaré, Cambará e Santo Antônio da Platina para um congresso em Curitiba.

Em agosto de 2023, o número de acidentes de trânsito foi um pouco menor, mas trouxe tristeza para diversas famílias da região. Neste ano, a Folha registrou um total de 20 acidentes. Ao todo, 23 pessoas foram vítimas dessas ocorrências, que também envolveram desde moradores da região até viajantes que passavam pelas rodovias. Dos 20 acidentes, 8 terminaram com vítimas fatais, enquanto outros 12 resultaram em pessoas feridas. No total, 8 pessoas perderam a vida nestes acidentes e outras 15 ficaram feridas.

Já no ano de 2024, a quantidade de acidentes nas rodovias da região foi mais expressiva em relação ao mesmo período dos outros anos. Neste ano, a reportagem registrou 31 acidentes. Ao todo, 52 pessoas foram vítimas destes acidentes. Do total, 16 acidentes terminaram com óbitos na região, e outros 15 deixaram pessoas feridas. No total, 17 pessoas morreram nestes acidentes, e outras 35 ficaram feridas.

Neste ano, o mês começou assustando os moradores novamente. Nestes quatro primeiros dias de agosto, quatro pessoas morreram em quatro acidentes diferentes. Na sexta-feira (1º), um jovem morreu após colidir com uma carreta em Jacarezinho, enquanto no sábado (02), uma mulher veio a óbito após colidir com seu carro com uma árvore em Nova Fátima. No domingo (03), uma mulher morreu e três pessoas ficaram gravemente feridas em um grave acidente na cidade de Siqueira Campos, e nesta segunda-feira (04), um homem morreu atropelado ao salvar a vida de sua filha em Jaguariaíva.

É importante destacar, no entanto, que esses dados se referem exclusivamente a acidentes de trânsito registrados pela Folha nas rodovias do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais do Paraná. Outras ocorrências graves, como acidentes em outras regiões do Brasil, além de casos de assassinatos, suicídios e outras tragédias, também costumam acontecer com frequência nesse período, espalhando um clima de apreensão e medo por todo o país.