Jaguariaíva inova com programa de pesca esportiva infantil

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), está com o cadastro aberto para o Programa de Pesca Esportiva Infantil, que será realizado no Lago do Parque Linear Leonardo von Linsingen. Famílias interessadas já podem solicitar a carteirinha de identificação, documento obrigatório para que as crianças participem da atividade.

A licença pode ser solicitada presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente ou de forma on-line, por meio do link https://forms.gle/jfpXTErGJfmNZhU5A. Para emissão do documento, é necessário apresentar RG e CPF dos responsáveis legais, comprovante de residência atualizado, além de RG, CPF e certidão de nascimento da criança.

De acordo com o decreto municipal nº 815/2025, que regulamenta o programa, a pesca será permitida exclusivamente aos domingos, das 8h às 17h. A atividade é voltada para crianças de 2 a 14 anos, sempre acompanhadas por um adulto responsável. O objetivo é promover lazer, educação ambiental e interação familiar de forma segura e sustentável.

Entre as normas estabelecidas, está o uso obrigatório de varas de pesca simples, preferencialmente de bambu, com comprimento máximo de 2,5 metros. Ficam proibidos molinetes, carretilhas ou qualquer outro dispositivo de arremesso. Os anzóis devem ser pequenos, sem farpas ou com farpas devidamente amassadas. A isca recomendada é a massa própria para pesca, sendo proibido o uso de iscas vivas ou artificiais com odor.

O programa adota o modelo “pesque-solte”, em que todos os peixes fisgados devem ser devolvidos ao lago, contribuindo para a preservação ambiental. A SEMA já realizou a soltura de alevinos no local, garantindo diversidade e sustentabilidade da fauna aquática.

As atividades práticas estão previstas para começar em setembro. Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anexa ao Museu Municipal Conde Francisco Matarazzo, no Espaço Maria Timm.