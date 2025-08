Mulher é presa por tráfico de drogas em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (04) durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Além de drogas, os policiais também realizaram a apreensão de duas motos e um carro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, no início da manhã os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência que vinha sendo alvo de investigações. Durante as buscas, os agentes encontraram dez papelotes de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.

Ainda durante o cumprimento do mandado, os agentes localizaram na garagem duas motocicletas e um automóvel que, de acordo com as investigações, eram utilizados para a entrega de drogas e práticas de delitos no município.

Frente aos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.