Primeira semana de agosto tem variações bruscas e alerta de chuva intensa na região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Agosto finalmente chegou. Após um julho marcado por frio intenso e temperaturas extremas, o mês inicia no Paraná com previsões de temperaturas médias. Segundo o Simepar, uma frente fria rápida já passou, e o mês terá poucos dias de chuva. As noites e madrugadas seguirão geladas, enquanto as tardes devem ser agradáveis em todo o Estado. Nesta primeira semana do mês, as cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais marcam temperaturas médias, que devem aumentar com o passar dos dias até o final de semana, que tem previsões de queda de temperatura e chuva intensa em diversos municípios.

Em Wenceslau Braz, a segunda-feira (04) começou com sol e temperatura mais alta da semana, com máxima de 24°C. Na terça (05), a máxima cai para 20°C, e na quarta (06) sobe para 21°C. Quinta (07) tem máxima de 22°C, mas na sexta (08) cai para 19°C. As mínimas ficam entre 10°C e 13°C durante a semana. No sábado (09), a temperatura cai mais, com mínima de 9°C e máxima de 18°C. Há previsão de leves pancadas de chuva entre terça e quarta, e chuva intensa na sexta, com 29.3mm acumulados.

Na cidade de Siqueira Campos, a semana começou da mesma forma, com máxima de 24°C. Coincidentemente, a temperatura na cidade será igual a Wenceslau Braz durante a semana, apresentando variações apenas no sábado, quando a mínima deve ser 10°C e a máxima 17°C. Além disso, há previsão de chuva intensa na sexta, com 38.1mm acumulados. Na terça e na quinta serão apenas leves pancadas de chuva.

Já em Santo Antônio da Platina, a previsão aponta temperaturas mais elevadas. Nesta segunda-feira, a máxima será de 26°C, enquanto nos outros dias da semana deve variar entre 22°C, na terça e quarta, 24°C, na quinta, e 21°C na sexta. No sábado a máxima cairá para 19°C. A chuva acumulada para a sexta-feira é de 28.2mm no município.

Em Jacarezinho a semana deve ser ainda mais quente, principalmente nesta segunda-feira, que terá máxima de 27°C. No decorrer da semana, as máximas devem variar entre 22°C e 23°C, tendo queda apenas no sábado, marcando 19°C. Na cidade deve chover em torno de 27mm na sexta, sem pancadas de chuva previstas ao longo da semana.

Ainda de acordo com o Simepar, a cidade de Tomazina também começa a semana com temperatura alta. Nesta segunda-feira a máxima deve ser de 25°C na cidade, variando entre 20°C e 23°C no decorrer da semana, com queda apenas no sábado, quando a máxima deve ser de 18°C. O acumulado de chuva para a cidade é significativo, chegando a 35mm na sexta-feira.

No município de Pinhalão, esta segunda-feira será marcada por máxima de 24°C, enquanto nos outros dias da semana deve variar entre 19°C e 22°C, um pouco abaixo em relação a outros municípios. Na sexta, deve chover em torno de 30mm na cidade, enquanto o sábado será marcado por uma queda na temperatura, que terá máxima de 17°C.

Em contrapartida, alguns municípios dos Campos Gerais terão temperaturas mais baixas nesta semana, e os acumulados de chuva são menores na sexta-feira. Na cidade de Arapoti, por exemplo, a máxima da semana será 23°C, nesta segunda-feira, enquanto o sábado será marcado por temperaturas abaixo de 16°C. Para a cidade, está prevista chuva de 17mm na sexta-feira.

Já na cidade de Jaguariaíva, a temperatura será ainda mais baixa. Nesta segunda-feira, a máxima será de 21°C, enquanto a semana será marcada por variáveis entre 16°C e 20°C. No sábado a máxima será de 15°C, com mínima de 7°C. A previsão de chuva é de 16mm para sexta-feira.

Na cidade de Sengés, o padrão segue o mesmo, com máxima de 22°C, que será marcada nesta segunda-feira. Na terça e quarta, a máxima deve ser 16°C, enquanto na quinta será de 21°C. Na sexta-feira, a máxima volta para 16°C, com acumulado de 21.9mm de chuva. No sábado a máxima permanece a mesma.

Acesse o site do Simepar para ver as previsões para outras cidades.