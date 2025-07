Arapoti se mobiliza para evitar que taxa dos EUA prejudique produtores de mel

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O prefeito de Arapoti, Irani Barros, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Maicon Pot, se reuniram na manhã desta quinta-feira (31) para discutir estratégias diante da possível taxação de 50% sobre o mel brasileiro exportado aos Estados Unidos. A medida, em análise por autoridades norte-americanas, pode impactar diretamente a economia do município, que é um dos principais polos apícolas do Brasil.

Localizada na região dos Campos Gerais, Arapoti responde por aproximadamente 80% do mel brasileiro destinado ao mercado norte-americano. O setor movimenta a principal cadeia produtiva local, envolvendo mais de 300 famílias que dependem da atividade para sua subsistência. Com uma estrutura consolidada e reconhecida nacionalmente, o município é destaque na exportação de mel in natura e derivados.

Preocupadas com os efeitos que a medida pode causar à renda dos produtores, as lideranças locais articulam apoio político em nível federal. O prefeito Irani Barros e o presidente do Legislativo mantêm contato com a ex-deputada federal Aline Sleutjes, que atua como interlocutora junto à senadora Tereza Cristina. A senadora compõe a comitiva de parlamentares brasileiros que tratam do tema com representantes do governo dos Estados Unidos.

A mobilização busca inserir a questão tarifária nas negociações comerciais bilaterais, com o objetivo de preservar a competitividade do mel brasileiro e evitar perdas no setor. A isenção de impostos sobre o produto é considerada estratégica para manter a presença do Brasil no mercado externo e garantir a sustentabilidade da cadeia produtiva em Arapoti.

A medida em análise nos Estados Unidos faz parte de uma revisão tarifária que envolve produtos agrícolas de diversos países. Caso seja aprovada, poderá elevar os custos de exportação do mel brasileiro, tornando-o menos competitivo frente a outros fornecedores internacionais. As autoridades de Arapoti seguem acompanhando de perto os desdobramentos do caso e reforçam a importância da articulação política para proteger os interesses dos produtores locais.

A Prefeitura e a Câmara Municipal continuam engajadas na busca por soluções, com foco na manutenção das exportações e na defesa da economia rural de Arapoti.