Paraná retoma Conferência de Políticas para as Mulheres após uma década

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

FOZ DO IGUAÇU - Iniciou na última terça-feira (29) a V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, em Foz do Iguaçu, realizada pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). Em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), o evento seguiu na quarta-feira (30) e encerra nesta quinta-feira (31).

No evento, representantes do poder público e da sociedade civil vão debater ações e propor diretrizes que promovam os direitos das mulheres em todo o Estado. A programação inclui palestras, atividades em grupo, apresentações culturais e a eleição das delegadas que representarão o Paraná na etapa nacional da conferência, em Brasília.

A secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, lembrou que o Paraná volta a realizar esta Conferência após dez anos, reforçando o compromisso com a escuta ativa e a construção participativa de políticas públicas voltadas à equidade de gênero. Para ela, a realização da conferência marca um novo ciclo de articulação entre governo e sociedade civil.

“Tem lugar para todo mundo, tem espaço para todas. E aqui, vocês têm muitos faróis. Faróis que não irão ofuscar ninguém. Pelo contrário. Cada uma dessas mulheres incríveis está aqui para mostrar o caminho, para que ele seja mais fácil para nós e para todas as que vierem depois de nós”, afirmou.

Leandre enfatizou que o evento é resultado de uma ampla mobilização em todo o Estado. Ao todo, foram realizadas 225 conferências municipais, sendo 207 presenciais e intermunicipais e outras 18 no formato de lives temáticas, promovendo escuta ativa com diferentes segmentos da sociedade. A conferência conta com a presença de mais de 600 delegadas e representantes dos 32 territórios regionais do Estado. Já no primeiro dia, mais de 1.000 pessoas participaram da programação em Foz do Iguaçu.

A abertura da V Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres teve a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que reforçou a importância do diálogo e da construção coletiva.

“Esta Conferência é um espaço para debatermos a realidade. Nós sabemos que aqui no Paraná tem quase 12 milhões de habitantes, e desses, 51,27% são mulheres. A ideia é debater: como vivem essas mulheres? Onde elas estão? Quem está na zona urbana, rural? As mulheres negras, empresárias, professoras, indígenas, quilombolas. É um momento muito importante para ter uma perspectiva coletiva, pública, de participação das mulheres num processo que é oficial, legitimado pela sociedade”, afirmou.

O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, destacou os resultados positivos já alcançados no Estado. “No primeiro semestre de 2025, o Paraná liderou a geração de empregos formais para mulheres na região Sul, com mais de 42 mil novas vagas ocupadas por trabalhadoras. Isso é resultado de políticas públicas estruturadas, como o Qualifica Paraná, que já formou mais de 1.700 mulheres só neste ano”, pontou.

"Ainda temos muito a fazer, mas seguimos firmes no compromisso de promover a igualdade de gênero por meio da qualificação, renda e dignidade para todas as mulheres paranaenses", disse.

As mulheres que estão em Foz do Iguaçu também tiveram a oportunidade de participar do 1⁰ Fórum dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher do Paraná, espaço inédito para fortalecimento da articulação entre municípios, Estado e União na implementação de ações voltadas à promoção da igualdade de gênero.

A presidente do CEDM/PR, Ivanete Paulino Xavier, relembrou o percurso histórico que permitiu a realização da quinta edição do evento. “Essa caminhada não começou hoje! Devemos celebrar aquelas que vieram antes de nós, que semearam, regaram e colheram os frutos de centenas de conferências municipais, quatro conferências estaduais e quatro conferências nacionais. Essa quinta jornada também não foi fácil”, reforçou.

Durante a conferência, a secretária Leandre Dal Ponte realizou a entrega da minuta do projeto de lei que cria o Sistema Estadual de Políticas para as Mulheres no Paraná. O documento foi entregue em mãos à presidente do CEDM/PR. “É a continuação de uma política de Estado. Uma política que vai ficar, que vai ajudar a construir um Estado mais justo, mais igualitário, que não vai deixar ninguém para trás. Porque tudo que estamos fazendo aqui é apenas a base dessa grande construção”, ressaltou a secretária.

Também participaram da abertura a deputada federal Lenir Cândida de Assis; a deputada estadual Mabel Canto, líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Paraná; a deputada estadual Cloara Pinheiro, procuradora da mulher da Alep; a deputada estadual Flávia Francischini, primeira vice-presidente da Mesa Executiva da Alep; e as deputadas estaduais Ana Júlia Ribeiro, Cristina Silvestri, Márcia Huçulak e Luciana Rafagnin.