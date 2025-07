Arapoti recebe bandas e fanfarras de mais de dez cidades para encontro regional

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti será palco de um grande encontro musical neste fim de semana. No sábado (2), a partir das 9h, o Ginásio de Esportes Chapelão recebe o I Encontro de Bandas e Fanfarras, evento que reunirá centenas de músicos de mais de dez cidades do Paraná e do Estado de São Paulo.

A iniciativa conta com a participação de bandas e fanfarras de Arapoti e outras localidades, entre elas Piraí do Sul, Conselheiro Mairinck, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, São José da Boa Vista, Sengés, Campina do Monte Alegre, Salto do Itararé, Fartura e Jaguariaíva. O evento pretende fortalecer o intercâmbio cultural e musical entre os municípios da região.

Entre as presenças confirmadas estão a Banda Musical Siqueirense, Fanfarra Municipal de São José da Boa Vista, FAMUWEBRAZ, Fanfarra Estudantil Rodrigues Alves, Banda Marcial Dijalma Moreira Rocha, Banda Marcial Campina do Monte Alegre, Fanfarra CFAA, Drum Mont, Fanfarra Tiradentes, Banda União Strumentale, Fanfarra do Colégio Estadual Francisco Alves de Almeida, Banda Municipal Maestro Luiz Vaz da Silva, Corporação Musical Jorge Queiróz Netto e a Bamusen.

Arapoti será representada por duas bandas anfitriãs: a PACAA e a Corporação Musical do Colégio Colônia Holandesa. As apresentações vão ocorrer ao longo do dia no espaço coberto do Ginásio Chapelão, com entrada gratuita para o público. O encontro deve atrair familiares, educadores, estudantes e apreciadores da música instrumental, além de fomentar a valorização das fanfarras escolares e comunitárias.

Com repertórios variados e formações que incluem instrumentos de sopro, percussão e corpo coreográfico, as bandas prometem um espetáculo que destaca a importância da música na formação cultural e educacional de crianças e adolescentes. O encontro também contribui para o fortalecimento das tradições musicais e para a troca de experiências entre os grupos participantes.

A realização do evento envolve o apoio de escolas, prefeituras e coordenações regionais de educação, com a expectativa de consolidar a iniciativa no calendário cultural do município e da região.