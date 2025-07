Município da região registrou temperatura próxima de 0°C na madrugada desta quarta-feira

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - O Paraná acordou com um clima de frio extremo e temperaturas de “bater os queixos” nesta quarta-feira (30). Com a presença de uma massa de ar polar, que chegou ao Estado na última segunda-feira (28), as temperaturas tem caído gradativamente durante a semana. Na terça-feira (29), diversas cidades tiveram temperaturas próximas a 0°C, enquanto na madrugada desta quarta-feira (30) diversos municípios tiveram temperaturas negativas e outros registraram as menores temperaturas do mês, incluindo municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

Com a passagem da massa de ar polar, a temperatura tem esfriado significativamente nos últimos dias e, na madrugada desta quarta-feira, chegou aos menores registros de julho. Enquanto quatro municípios do Paraná, General Carneiro, São Mateus do Sul, Palmas e Ponta Grossa, tiveram temperaturas negativas, o município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, registrou mínimas de 0,5°C durante a madrugada.

Além disso, municípios do Norte Pioneiro bateram o recorde de temperatura mais fria deste mês. Na lista aparecem as cidades de Cambará, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, enquanto nos Campos Gerais os recordes foram registrados em Jaguariaíva, Ponta Grossa e Telêmaco Borba.

Contudo, nesta quinta-feira (31) o mês de julho se despede ainda com bastante frio e possibilidade de geadas fracas e moderadas em algumas cidades. Segundo as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode gear nas cidades de Jaguariaíva, entre as 03h00 e 06h00, e na cidade de Sengés, entre as 04h00 e 06h00, além de outros municípios de outras regiões do Estado.