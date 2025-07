Jaguariaíva recebe mais de R$ 70 milhões em investimentos para construção de 358 casas populares

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Na última segunda-feira (28), o prefeito Juca Sloboda, de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, anunciou oficialmente a conquista de três emendas do Governo do Paraná, destinadas a obras, aquisições e melhorias voltadas à população jaguariaivense. Um dos principais destaques é a construção de mais de 350 casas populares no bairro Portal do Sertão, um avanço significativo que promete trazer mais segurança, dignidade e qualidade de vida para os futuros moradores.

Durante o anúncio das emendas, Juca destacou o valor de R$ 70 milhões para a construção das moradias, que no total somam 358 novas residências, atingindo diretamente as famílias do município. Segundo ele, o município entrou com os terrenos para as construções, e o Governo foi responsável pela verba destinada.

Além das construções, o prefeito anunciou que o município recebeu mais R$ 4 milhões para aquisições e reformas. “O Governo também autorizou a verba de R$ 3.750 milhões para adquirirmos cinco caminhões basculantes, o que vai reforçar a nossa frota municipal e garantir melhorias na condição de nossas estradas, além de auxiliar nos serviços prestados pela prefeitura”, contou Juca.

O restante da emenda, um total de R$ 311.363 mil foi autorizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também através do Governo, para que a prefeitura dê início a uma reforma completa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Américo Faustino de Carvalho, localizada no Bairro Remonta.

“Vamos fazer uma reforma geral na unidade, buscando uma melhor qualidade para o atendimento dos nossos moradores”, destacou o prefeito. “Além disso, também vãos investir na melhora da recepção de todas as UBS. Os moradores têm reclamado bastante do atendimento, então estamos contratando uma empresa para capacitar nossos trabalhadores”, afirmou Juca.

Contudo, somando todas as emendas destinadas pelo Governo, a prefeitura de Jaguariaíva foi contemplada com R$ 74.061.363 milhões para melhorar a qualidade de vida, atendimento e serviços prestados aos moradores, atendendo diversas demandas que o município possui e a população cobra da prefeitura, como a qualidade do atendimento nas UBS.