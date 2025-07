Frei Gonzaga fala sobre violência e medidas de segurança na Festa de Siqueira Campos

Da Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Após um crime violento onde uma mulher foi brutalmente espancada na Festa de Siqueira Campos na tarde do último domingo (27), o Frei Gonzaga, responsável pela organização da Festa do Bom Jesus da Cana Verde, falou sobre o episódio e também sobre as medidas adotadas para reforçar a segurança no decorrer do evento.

As cenas lamentáveis de uma mulher sendo agredida por outras cinco foram registradas por populares e os vídeos rapidamente se espalharam pela internet fazendo com que o caso ganhasse repercussão nacional. Já no fim da tarde desta segunda-feira (28), a reportagem da Folha conseguiu contato com o Frei Gonzaga que se manifestou sobre a situação.

Sobre o episódio, o Frei destacou que se trata de uma situação isolada. “Se trata de um caso isolado. A nossa festa está completando 94 anos de história e nunca tivemos este tipo de ocorrência, pois aqui é lugar de uma festa tranquila e para as famílias”, comentou.

Apesar das imagens registradas por populares mostrarem as agressões acontecendo na Praça do Santuário, o Frei garantiu que a confusão não começou nas dependências da Festa. “Pelo que sabemos, esta situação começou do outro lado da Rua onde há um local que vende bebidas alcoólicas, o que é proibido na festa. Na sequência, a confusão acabou se estendendo para dentro do Santuário”, pontuou Gonzaga.

Questionado sobre a segurança privada da festa, o Frei falou sobre o efetivo e também deu sua versão sobre o por que não houve interferência na situação do espancamento. “A organização da festa contratou uma empresa privada para realizar a segurança do evento. Ao todo, são 23 vigilantes por dia circulando pela festa. Em relação ao incidente das agressões, os seguranças estavam prestando atendimento a outra ocorrência. Além disso, também tem apoio da Polícia Militar”, explicou.

Após o incidente, o Frei informou a reportagem que foi realizada uma reunião com os órgãos responsáveis para fortalecer as medidas de segurança para o decorrer da festa. “Chamamos as autoridades competentes e discutimos o que podemos fazer para evitar este tipo de situação. Essa reunião contou com a participação da organização da festa, equipe da segurança privada, Polícia Militar e prefeitura. O principal ponto é buscar formas de evitar a venda de bebida alcoólica nas imediações da festa. Também definimos alguns direcionamentos de ações para evitar situações pontuais como esta”, destacou Frei Gonzaga.

Em relação ao consumo de bebidas, o Frei também aproveitou a oportunidade para fazer um apelo aos comerciantes e pessoas que frequentam o Santuário. “Gostaria de falar para as pessoas que o consumo de bebida alcoólica pode tirar as pessoas um pouco de sua razão. Peço para que as pessoas tenham noção ao consumir essas bebidas e que os bares ao entorno da festa também tenham um zelo em perceber quando as situações passarem dos limites e que também tomem providências”, frisou.

O Frei Gonzaga também destacou que a organização segue estudando providências para reforçar a segurança da festa e que as famílias podem continuar frequentando o Santuário sem medo. “É uma festa de louvor e dedicada as famílias”, finalizou.