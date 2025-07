Assembleia Itinerante chega a Santo Antônio da Platina em agosto

Redação - ALEP

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Assembleia Legislativa do Paraná promove em agosto mais três edições da Assembleia Itinerante, projeto que tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população e interiorizar as ações parlamentares no estado. Os encontros serão realizados nos municípios de Castro (6), Goioerê (8) e Santo Antônio da Platina (21).

Criada em 2023, a Assembleia Itinerante leva a estrutura da Assembleia Legislativa para diferentes regiões do Paraná, promovendo diálogo direto com moradores, lideranças locais e representantes de entidades públicas e privadas. Durante os eventos, a população pode apresentar sugestões, demandas e propostas voltadas ao aprimoramento das políticas públicas.

Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, receberá a edição do dia 21 de agosto. A cidade será sede do encontro regional que reunirá autoridades, deputados estaduais e a comunidade local. A iniciativa é voltada para escuta qualificada e reforça o papel do Legislativo estadual no fortalecimento da democracia participativa.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que o projeto tem sido essencial para conectar o Parlamento às necessidades das comunidades. Segundo ele, a Assembleia Itinerante permite que os deputados atuem com maior responsabilidade e efetividade. “O Poder Legislativo precisa estar onde o povo está, nas cidades onde vivem, para escutar seus anseios e representar com assertividade”, afirmou.

Desde a sua criação, o projeto já percorreu 24 municípios paranaenses, incluindo Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e Jacarezinho. Mais de 5.700 sugestões foram coletadas nas edições anteriores, com temas recorrentes como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e segurança pública.

A Assembleia Itinerante busca ampliar a transparência institucional e oferecer um canal direto de participação cidadã. As contribuições recebidas são registradas e encaminhadas aos deputados e comissões temáticas da Casa para avaliação e possível encaminhamento legislativo.

A iniciativa é considerada uma das principais ações de interiorização do Poder Legislativo no Paraná, consolidando-se como ferramenta de escuta ativa e aproximação entre o Parlamento e os cidadãos.