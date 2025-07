Sengés promove evento especial para celebrar o “Dia dos Avós”

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A Prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu no sábado (26) a Feijoada do Dia dos Avós. O evento foi realizado no Centro de Convivência e reuniu dezenas de idosos atendidos pelos programas da rede socioassistencial do município.

A celebração teve como objetivo homenagear os avós sengeanos, oferecendo um momento de lazer, integração e reconhecimento. A programação contou com música, atividades culturais e uma feijoada preparada especialmente para a ocasião, proporcionando um ambiente acolhedor e festivo.

Os participantes aproveitaram o dia para reencontrar amigos, dançar e celebrar com alegria a data dedicada aos avós. O evento também reforçou o papel do Centro de Convivência como espaço de socialização, convivência e valorização da pessoa idosa.

A ação faz parte do calendário de eventos da Secretaria de Assistência Social, que realiza atividades regulares com foco no bem-estar e na qualidade de vida dos idosos do município. A pasta destacou a importância de proporcionar momentos como esse, que fortalecem vínculos e promovem o reconhecimento daqueles que contribuíram com a história da comunidade.

A Prefeitura de Sengés reafirmou o compromisso com políticas públicas voltadas à terceira idade e ressaltou que ações de valorização dos idosos continuarão sendo promovidas ao longo do ano, com apoio das equipes técnicas e da rede de proteção social.