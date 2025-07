Jaguariaíva promove cursos profissionalizantes para qualificar a população

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Departamento de Ensino Profissionalizante, realizou mais um curso gratuito de capacitação em parceria com o SENAC. Desta vez, a formação foi voltada ao preparo de pizzas, com foco em técnicas de massas, molhos e recheios.

O curso contou com duas turmas, totalizando 40 alunos, e carga horária de 16 horas. As aulas foram ministradas pela instrutora Mariane Dahmer Ferreira Pedroso, que orientou os participantes na produção de pizzas artesanais. A proposta é capacitar moradores para o mercado gastronômico, com foco em geração de renda, empreendedorismo e inclusão produtiva.

Além desta capacitação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura também anunciou um novo curso gratuito em parceria com o Senac e a Fecomércio. Trata-se do Curso de Assistente Administrativo, voltado à qualificação profissional de jovens e adultos.

As inscrições para o curso de Assistente Administrativo estarão abertas entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, no Departamento de Ensino Profissionalizante. Para participar, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovar escolaridade mínima, estando cursando pelo menos o 1º ano do Ensino Médio.

O curso faz parte das ações da gestão municipal para ampliar as oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho. A iniciativa integra o programa de formação continuada, que busca atender à demanda por mão de obra qualificada nos setores de serviços e administração.

A Prefeitura reforça que o número de vagas é limitado e orienta que os interessados compareçam o quanto antes ao local de inscrição para garantir participação na nova turma.