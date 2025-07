Após temporal, frente fria trará geada e temperaturas intensas à região nesta semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A passagem de mais uma frente fria sobre a região Sul do Brasil trouxe chuvas, tempestades e vendavais para todas as regiões do Paraná no último domingo (27). De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), diversos municípios tiveram rajadas de vento de mais de 70 kmh/, e o volume acumulado de chuva ajudou algumas cidades a atingir a meta histórica do mês de julho. No entanto, as mudanças climáticas para o estado, inclusive para as regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais, não param por aí. A partir desta terça-feira (29), a previsão é de que a temperatura caia novamente e fique perto ou abaixo de 5°C em algumas cidades, inclusive com previsão de geadas.

Segundo o Simepar, apesar de a frente fria ter se afastado do Paraná nos últimos dias, ainda há presença de uma nebulosidade sobre o estado, e a possibilidade de chuvas ocasionais, além de rajadas de ventos contínuas com intensidade moderada a forte. Conforme apontam as previsões do Sistema, as mínimas podem ter uma queda de até 5°C na maioria dos municípios, deixando as temperaturas próximas à 5°C.

Na cidade de Wenceslau Braz, por exemplo, as mínimas podem chegar a 5°C na quarta-feira (30), enquanto a temperatura mínima mais alta desta semana será na sexta-feira (01), chegando a 9°C. Já em Tomazina, a mínima desta semana será de 6°C, também na quarta-feira, enquanto a cidade de Pinhalão terá mínimas de 5°C na quarta-feira e na quinta-feira (31).

Em Japira, a menor temperatura desta semana será na quarta-feira, quando a cidade registrará 6°C, assim como nas cidades de Jaboti, Siqueira Campos e Ribeirão do Pinhal. Ainda com temperaturas baixas, porém um pouco mais altas que as outras cidades, a cidade de Santo Antônio da Platina terá mínimas de 7°C nesta quarta-feira, enquanto Jacarezinho registrará 8°C. Já a cidade de Ribeirão Claro terá 9°C como menor temperatura desta semana.

Na região dos Campos Gerais, a temperatura cairá ainda mais, e há previsões de geada para a quarta-feira e quinta-feira em alguns municípios. Em Arapoti, a geada deve ser registrada apenas na quarta-feira, com temperatura mínima de 5°C, enquanto em Sengés a geada deve ser vista nos dois dias, com mínimas de 4°C.

Já no município de Jaguariaíva, a geada também será na quarta-feira e quinta-feira, sendo que na quarta-feira a mínima será de 3°C e na quinta-feira será de 4°C. Contudo, as previsões apontam que em todo o estado as temperaturas devem cair entre 3°C e 5°C até o final desta semana. A partir da sexta-feira (01), a temperatura voltará a subir.