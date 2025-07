Ratinho Junior destaca modelo de gestão do Paraná em encontro com governadores

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou neste sábado (26), em São Paulo, do painel “O Brasil que se Constrói nos Estados”, durante o evento Expert XP, promovido pela XP Investimentos. Ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, ele defendeu áreas como educação, segurança pública e infraestrutura urbana como essenciais para alavancar o desenvolvimento de cidades, estados e do País.

O governador destacou o ajuste nas contas públicas realizado no Paraná desde 2019, o que possibilitou investimentos recordes que superam R$ 6 bilhões por ano, um dos maiores aportes do País. “O Paraná é hoje o Estado que tem a melhor saúde financeira e fiscal do Brasil. Isso mostra que quando você cuida bem do caixa, você consegue fazer justiça social, cuidar dos mais humildes e tirar do papel grandes programas, obras que ao longo da história se sonhava e não conseguia. Acho que o Paraná conseguiu dar esse salto”, afirmou.

“O Brasil passa por um momento de muitos desafios. É um País que gasta mais do que arrecada e não consegue entregar à população aquilo que é necessário para melhorar a vida das pessoas. Aqui tivemos a oportunidade de apresentar o que cada um de nós está fazendo nos seus respectivos estados, demonstrando que é possível governar bem e que o Brasil tem solução, desde que haja compromisso com a responsabilidade fiscal e com a população mais humilde”, acrescentou Ratinho Junior.

O governador do Paraná ressaltou a importância de se investir em educação para que os demais setores possam também se desenvolver. E o investimento tem dado resultado. A educação pública paranaense alcançou o topo nos últimos anos, passando de 7º lugar em 2019 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), métrica do Ministério da Educação (MEC), para o 1º lugar em 2021, posto mantido na última avaliação, que teve como base o ano de 2023.

Como parte dessa estratégia, o Paraná também conta com o maior número de colégios cívico-militares do País, com 312 unidades funcionando neste modelo, e mais de 400 instituições com ensino integral, além de oferecer três merendas por turno escolar em todos os colégios, reduzindo a insegurança alimentar e aumentando o foco dos estudantes em sala de aula.

O Estado também desenvolveu o programa Parceiro da Escola, que conta com empresas do ramo educacional cuidando da parte administrativa das unidades escolares, enquanto os diretores concentram-se na parte pedagógica do ensino. Atualmente são 82 escolas nesse modelo.

Outra iniciativa importante é o programa de intercâmbio Ganhando Mundo, que em 2025 está levando 1.300 alunos para países de língua inglesa como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Em 2026, esse número será ainda maior, com duas mil vagas abertas para estudantes da rede pública de todo o Estado.

“Quem cuida das contas públicas cuida dos mais humildes, consegue cuidar das pessoas e fazer grandes projetos. O Paraná hoje é a maior referência em educação do País, algo que muito me orgulha, fruto também de uma organização financeira que realizamos no Estado”, comentou.

Entre os assuntos abordados durante o painel também esteve a segurança pública. Ratinho Junior lembrou que o Paraná está com os menores índices de criminalidade da história e, segundo o 19º Anuário da Segurança Pública, publicado nesta semana, é um dos estados mais seguros do País. Os homicídios dolosos caíram 10% e o número de roubos reduziu 23,7% no Paraná em 2024, na comparação com 2023.

Para que esses números fossem alcançados, o governador destacou a construção de 14 presídios no Estado, o que fez com que as delegacias, que tinham sob custódia mais de 12 mil presos, pudessem focar na resolução de crimes; a criação da Polícia Penal; e a reestruturação das corporações.

“Somos o estado que mais soluciona crimes no Brasil. A nossa média é de 78% de resolução, enquanto que a média nacional não chega a 35%. Fizemos uma reestruturação das polícias, adquirimos armamento pesado, helicópteros com capacidade de fazer buscas noturnas com câmeras térmicas, enfim, fornecemos ferramentas e estrutura para os policiais”, disse, citando também a mais recente contratação de 604 policiais civis, a maior da história do Paraná.

Ainda sobre segurança pública, Ratinho Junior defendeu que cada unidade federativa possa legislar sobre determinados assuntos na esfera criminal. “O problema do Brasil não é prender, mas sim soltar bandido. Acredito que precisamos fazer uma mudança constitucional que permita que cada estado possa legislar sobre a questão penal. Hoje se um bandido assassina um trabalhador, ele pega oito anos de cadeia. Com dois anos, está solto”, opinou.

“Tenho certeza que se eu mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado, propondo que alguém que assassine um trabalhador receba uma pena de 40 anos de prisão, essa lei seria aprovada no dia seguinte,” acrescentou.

“É uma mudança que precisa ser discutida.”

O governador também apresentou programas voltados ao desenvolvimento urbano como forma de melhorar a vida das pessoas. Entre eles estão o Asfalto Novo, Vida Nova, que irá asfaltar toda a malha urbana de mais de 370 cidades do Estado com galeria pluvial e calçamento; o Ilumina Paraná, com a troca de luminárias convencionais por modelos LED, de maior durabilidade e mais econômicas; e o Casa Fácil Paraná, que já atendeu mais de 100 mil famílias em diversas modalidades para realizar o sonho da casa própria.

“Estamos asfaltando 100% das vias com galerias, calçadas e iluminação de LED em diversas cidades ao mesmo tempo. São R$ 4,5 bilhões em investimentos, dinheiro do caixa do Estado com a colaboração da Assembleia Legislativa. Estamos tirando a poeira da casa da Dona Maria, do seu José, com grandes programas de urbanização”, explicou Ratinho Junior. “No Casa Fácil são mais de R$ 2 bilhões investidos na política habitacional que se tornou modelo para outros 16 estados.”

O Expert XP é um dos principais eventos do setor de investimentos do mundo. Celebrando sua 15ª edição, teve início na sexta-feira (25) e segue até este sábado (26) no São Paulo Expo. O evento soma mais de 100 horas de palestras com personalidades como Arnold Schwarzenegger, Rodrigo Santoro, Al Gore, Kelly Slater e grandes nomes no mercado financeiro, tecnologia, esporte e sustentabilidade.

Participaram do evento o diretor-geral da Secretaria de Estado da Comunicação, Eduardo Pugnali; e o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná (agência de atração de investimentos do Estado), Giancarlo Rocco. Pela XP Investimentos participaram o CEO, Thiago Mafra, o diretor Institucional e mediador do painel com os governadores, Rafael Furlanetti, o diretor Financeiro, Victor Mansur, e o Relações Institucionais, Gustavo Riguetti.