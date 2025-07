Previsão alerta para domingo com chuva e ventos fortes nos Campos Gerais e Norte Pioneiro

Jaguariaíva: Mínima de 10°C e máxima de 19°C no domingo, com chance de chuva e ventos. Foto Parque Linear - Prefeitura de Jaguariaíva

JAGUARIAÍVA - O clima começa a mudar significativamente no Paraná neste domingo (27), com a aproximação de uma frente fria que se desloca pelo oceano na altura do Rio Grande do Sul. Esse sistema provoca o aumento da instabilidade em todo o estado, trazendo pancadas de chuva, ventos moderados a fortes e uma queda gradual nas temperaturas ao longo dos próximos dias.

Segundo o Simepar, nas regiões Oeste e Sudoeste, as primeiras pancadas de chuva devem ocorrer ainda entre o fim da madrugada e o início da manhã de domingo. A instabilidade avança gradualmente para as demais regiões, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento que podem atingir entre 50 e 60 km/h em pontos isolados.

Nos Campos Gerais, Leste, Norte e Norte Pioneiro, o sol ainda aparece pela manhã, mas a mudança no tempo será sentida com o aumento da nebulosidade e intensificação dos ventos a partir do final da manhã. As chuvas devem atingir essas regiões entre a tarde e a noite.

A instabilidade continua entre a madrugada e manhã de segunda-feira (28), perdendo força ao longo do dia. Na terça-feira (29), o tempo permanece com muita nebulosidade e possibilidade de chuviscos ocasionais. Após a passagem da frente fria, uma massa de ar mais frio se aproxima do estado, provocando um leve declínio nas temperaturas.

Previsão por regiões e cidades

Curitiba: Domingo com máxima de 25°C e ventos mais intensos à tarde. Na segunda-feira (28), a mínima será de 13°C e máxima de 21°C. Na terça-feira (29), mínima de 9°C e máxima de 15°C, mantendo-se semelhante na quarta (30), com mínima de 8°C.

Jaguariaíva : Mínima de 10°C e máxima de 19°C no domingo, com chance de chuva e ventos.

Sengés : Tempo fechado no domingo, com variação em torno de 10°C durante todo o dia.

Wenceslau Braz e Ibaiti : Mínima de 12°C e máxima de 21°C no domingo. Chuva e ventos ao longo do dia.

Jacarezinho: Terá mínima de 13°C e máxima de 24°C no domingo, com previsão de mudança gradual na segunda-feira.

Atenção aos ventos e cuidados básicos

A Defesa Civil orienta a população sobre os cuidados com ventos fortes esperados para este domingo em várias regiões do estado. É recomendável proteger telhados, retirar objetos soltos de áreas externas e redobrar a atenção no trânsito, especialmente durante chuvas com trovoadas.