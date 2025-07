Suspeito de homicídio brutal em Jaguariaíva é preso pela Polícia Civil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na última quarta-feira (23), um homem de 43 anos suspeito de cometer um homicídio brutal no bairro Primavera, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O crime ocorreu no dia 13 de julho e chocou moradores pela violência empregada contra a vítima.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada por moradores que encontraram um homem gravemente ferido em uma edificação abandonada no bairro. Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já estava morta. O corpo apresentava diversos ferimentos, com evidências de espancamento com um objeto contundente, possivelmente um pedaço de madeira ou uma barra de ferro, além de marcas de golpes de faca.

A vítima foi identificada como Jefferson Quadros de Oliveira, de 29 anos. Seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa e enterrado no dia seguinte, no Cemitério Municipal Parque da Saudade, em Jaguariaíva.

Segundo o delegado João Batista, responsável pela investigação, a Polícia Civil instaurou um inquérito e, a partir das diligências e evidências reunidas, identificou o suspeito como o possível autor do homicídio. Com base nas provas coletadas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi aceita pelo Poder Judiciário.

O suspeito foi localizado, preso e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.