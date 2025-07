Polícia prende suspeito de matar homem espancado com pauladas

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A equipe da Polícia Civil de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, realizou nesta quarta-feira (23) a prisão do suspeito de matar um homem a pauladas no último dia 13 de julho.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada do dia 13 de julho e o corpo da vítima, um homem de 29 anos, foi encontrado em um terreno no bairro Primavera com vários ferimentos e requintes de crueldade.

Durante as investigações, os policiais levantaram informações que levaram até o homem de 43 anos apontado como autor do crime. Além disso, também foi constatado que a vítima foi espancada com um pedaço de madeira até a morte.

Frente aos fatos, o delegado responsável pelo caso solicitou a Justiça um mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido nesta quarta-feira. O suspeito foi preso e encaminhado a delegacia pública do município onde segue a disposição da Justiça.