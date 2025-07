Padre de Ibaiti é entubado e pode ter que realizar cirurgia no pulmão

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - O Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, de Ibaiti, divulgou na tarde da última quarta-feira (23), às 15h30, um boletim médico atualizado sobre o estado de saúde do padre Leandro Malaquias, internado em estado grave na UTI da Santa Casa de Londrina. O padre foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no último sábado (19), na PR-092, no município de Quatiguá, no Norte Pioneiro.

Segundo o boletim, o religioso permanece em sessão de isolamento e necessita de cuidados intensivos. Durante a manhã e início da tarde desta quarta-feira, ele apresentou uma queda significativa na saturação de oxigênio, chegando ao nível crítico de 60. Diante do agravamento da função respiratória, a equipe médica optou por realizar a intubação, que foi concluída com sucesso no início da tarde. Padre Leandro agora respira com auxílio de ventilação mecânica.

Nas próximas horas, os médicos realizarão exames detalhados para avaliar a função pulmonar e as condições dos alvéolos. Também estão sendo feitos exames preparatórios para uma possível cirurgia torácica, que poderá ocorrer na manhã de sexta-feira (25).

A intervenção, se confirmada, deverá ser realizada no pulmão, nas costelas e em outros órgãos que eventualmente exijam atenção especializada. A decisão final sobre a cirurgia dependerá da evolução clínica do paciente nas próximas 24 horas.

A condição geral do padre Leandro é considerada grave, exigindo vigilância contínua da equipe médica. As visitas estão restritas ao familiar mais próximo e ao sacerdote responsável designado pela Diocese de Jacarezinho.

Em nota, o Santuário agradeceu pelas orações, solidariedade e apoio recebidos: "Renovamos nossa esperança e seguimos confiantes na recuperação do Pe. Leandro", diz o comunicado da Pascom.