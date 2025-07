Campeonatos movimentam calendário esportivo em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A cidade de Sengés sediou no último domingo (20) a Copa Regional de Voleibol Masculino, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. O evento reuniu mais de 60 atletas de seis municípios da região no Ginásio Municipal de Esportes, em uma maratona de mais de 12 horas de partidas.

As disputas ocorreram ao longo de todo o dia e envolveram jogos equilibrados, com destaque para a final entre Sengés Volleyball e Tigers Volleyball, definida apenas no último set. A equipe da casa sagrou-se campeã, garantindo o título da competição. O time Tigers ficou com a segunda colocação, enquanto o Vôlei PFAU, de Siqueira Campos, completou o pódio em terceiro lugar.

Além do torneio de voleibol, o Ginásio Municipal também recebeu, na segunda-feira (22), mais uma rodada da Copa Regional de Futsal 2025. A noite foi marcada por dois confrontos envolvendo equipes dos grupos A e B.

No primeiro jogo, válido pelo Grupo B, o time P.E.S Sengés enfrentou o Barça Futsal, de Jaguariaíva, em partida realizada às 20h30. Em seguida, às 21h30, pelo Grupo A, o Futsal Itararé enfrentou a Atlética Santanense, encerrando a rodada.

As competições integram o calendário esportivo promovido pelo município, com foco em fomentar o esporte regional e proporcionar momentos de integração entre atletas e torcedores. Os eventos têm contado com boa participação do público e envolvimento das equipes locais e visitantes.