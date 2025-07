Queijos artesanais da região conquistam premiação nacional

DA REDAÇÃO/SISTEMA FAEP - FOLHA EXTRA

A produção artesanal de queijos do Paraná mais uma vez ganhou destaque nacional. Três produtos paranaenses foram reconhecidos na edição 2025 do Prêmio Brasil Artesanal de Queijos, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). As regiões do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais brilharam na premiação, evidenciando a excelência da produção local e a tradição queijeira do estado.

O grande destaque foi o Queijo Maná, da Queijaria Sítio Aliança, localizada no município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro. O produto foi o vencedor na categoria “Tradicional” e marcou presença com uma proposta inédita, trazendo para a premiação um queijo maturado por mais de sete meses, elaborado com leite de alta qualidade proveniente da própria fazenda. Criado pelo produtor Leomar Martins, o Queijo Maná é resultado de um trabalho cuidadoso e vem consolidando o nome da queijaria em premiações importantes.

Leomar Martins e a esposa, Marisa Martins, de Santana do Itararé: produtores de queijo vencedor do primeiro lugar na categoria “Tradicional”. Foto: Sistema FAEP

A Queijaria Sítio Aliança já havia demonstrado sua excelência nas duas edições do Prêmio Queijos do Paraná, promovido pelo Sistema FAEP, acumulando medalhas de prata, ouro e super ouro em 2023 e bronze em 2025, com cinco queijos diferentes.

Outro nome de destaque foi a Queijaria Cornelia, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, que conquistou o segundo lugar em duas categorias. O Cornelia Gouda com ervas italianas foi premiado na categoria “Adição/Condimentos”.

Produzido com leite cru e uma combinação de especiarias, o queijo é inspirado na tradição holandesa e carrega o nome de Cornelia, sogra da queijeira Gezina Krikke Verburg, que trouxe ao Brasil, em 1960, o conhecimento da produção queijeira europeia. O mesmo produto já havia conquistado medalha de prata no Prêmio Queijos do Paraná, quando a versão com ortiga recebeu medalha de ouro.

Na categoria “Tratamento Térmico”, o Paraná também conseguiu destaque. O segundo lugar foi para o Colonial Serra dos Macacos, da Queijaria Cornelia de Nova Laranjeiras, no Centro-Sul do Estado. A receita é assinada por Ozana Padilha Moreira e foi a primeira desenvolvida pela produtora. Com textura cremosa, aroma marcante e sabor amanteigado, o queijo combina tradição familiar com técnica apurada. Em sua estreia no Prêmio Queijos do Paraná, o produto já havia rendido medalhas de ouro e super ouro.