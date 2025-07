Tarifas dos Estados Unidos causam demissões em empresa de MDF dos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

A Sudati, empresa brasileira que atua na fabricação de compensados e MDF, anunciou nesta semana um corte no número de funcionários em duas de suas unidades, na região dos Campos Gerais do Paraná. Cerca de 100 trabalhadores devem ser desligados das fábricas de Ventania e Telêmaco Borba, em um movimento que, segundo a empresa, é reflexo direto das novas dificuldades enfrentadas no mercado internacional.

O motivo principal é o aumento nas tarifas de exportação impostas pelos Estados Unidos, um dos principais destinos dos produtos da Sudati. Com isso, a empresa afirma que foi obrigada a rever parte de suas operações para manter o equilíbrio financeiro.

A Sudati emprega atualmente cerca de 2.800 pessoas e tem fábricas também em Palmas e Ibaiti, além de uma unidade em Otacílio Costa, em Santa Catarina. A produção anual gira em torno de 600 mil metros cúbicos de madeira processada.

Em nota oficial, a empresa disse que a decisão foi difícil e só foi tomada após muita análise. Os funcionários afetados estão sendo informados pessoalmente e receberão todo o apoio necessário, conforme previsto na legislação trabalhista.

Apesar da redução no quadro de pessoal, a Sudati reforçou que segue comprometida com o desenvolvimento da região e com a manutenção da qualidade de seus produtos para o mercado interno e externo.

A notícia gerou preocupação nas cidades envolvidas, onde muitas famílias dependem diretamente dos empregos gerados pela empresa.

"A Sudati, empresa do setor de compensados e MDF, com produção anual de aproximadamente 600.000 m³ e um quadro de cerca de 2.800 colaboradores, informa que realizará uma redução pontual do quadro de funcionários, como resposta aos desafios enfrentados pelo setor. A empresa opera cinco Plantas na unidade de negócios de compensados no Estado do Paraná, sendo nas cidades Palmas, Ibaiti, Ventania e Telêmaco Borba e uma planta de MDF no Estado de Santa Catarina, município de Otacílio Costa. As unidades afetadas serão Ventania e Telêmaco Borba, com uma redução de aproximadamente 100 funcionários, que estão no plano de adequação para enfrentamento às incertezas relacionadas à imposição de significativo aumento de tarifas pelos EUA, um dos principais mercados de atuação da empresa. O atual cenário econômico tem exigido das indústrias maior eficiência e resiliência a uma demanda mais retraída até a definição de início de vigência ou negociação de tais tarifas. Após cuidadosa análise, a medida se mostrou necessária para garantir o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade da operação, sem comprometer os compromissos com clientes, fornecedores e parceiros. A decisão, ainda que difícil, está sendo conduzida com responsabilidade e respeito. Todos os colaboradores afetados estão sendo comunicados individualmente e receberão o apoio necessário, conforme determina a legislação trabalhista e os princípios de ética que regem a atuação da Sudati. Reiteramos nosso compromisso com a região, com a geração de empregos e renda e com o desenvolvimento sustentável. A Sudati segue focada em manter a excelência de seus produtos e o atendimento de qualidade ao mercado nacional e internacional."