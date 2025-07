Qualifica Paraná oferece curso de Automoção em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - A cidade de Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais, será contemplada com mais uma importante ação de qualificação profissional. A partir do dia 6 de agosto, o município recebe a Carreta do programa Qualifica Paraná, que trará o Curso de Automação Industrial.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, em parceria com o Senai. No município, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.

O curso será realizado dentro de uma unidade móvel, equipada com tecnologia moderna para o aprendizado prático. O objetivo é oferecer capacitação técnica para jovens e adultos, promovendo inclusão e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho, especialmente em áreas com alta demanda.

As matrículas foram abertas na última segunda-feira (21) e serão ofertadas duas turmas: uma à tarde e outra no período da noite, e vale ressaltar que as vagas são limitadas. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos e os interessados devem ter Ensino Fundamental completo.

Além do certificado de conclusão, os alunos que cumprirem os requisitos do curso poderão receber uma bolsa no valor de R$ 1.008,00, como incentivo à permanência e dedicação.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na nova sede da Agência do Trabalhador, que agora funciona junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e à Sala do Empreendedor, na Rua Rafael Petrucci, nº 271, no centro da cidade.

Também é possível se inscrever de forma online, pelo site oficial do Senai Paraná: www.senaipr.org.br/acoesmoveis/qualifica-parana.