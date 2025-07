Apaixonados por trens mantêm trecho da linha férrea funcionando no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Um dos marcos mais simbólicos da história do Norte Pioneiro é a antiga linha férrea conhecida como Ramal do Paranapanema, que ligava Jaguariaíva, nos Campos Gerais, a Ourinhos, no interior de São Paulo. Por décadas, os trilhos impulsionaram o desenvolvimento de diversas cidades paranaenses, mas acabaram sendo deixados de lado no início dos anos 2000. Quase vinte anos após o abandono oficial da ferrovia, um grupo de moradores decidiu desafiar o tempo e o esquecimento — e fundou a Brigada de Preservação da Linha Férrea (BPLF), que mantém viva a memória e, surpreendentemente, a circulação em trechos do antigo ramal.

A história desse resgate começou em Quatiguá, quando os irmãos Francisco e Oracildo Castilho passaram a percorrer a ferrovia como passatempo, observando o estado dos trilhos e estruturas. O que começou como simples curiosidade evoluiu para um movimento de preservação. Em 2018, foi criada oficialmente a Brigada, uma associação sem fins lucrativos formada por voluntários determinados a impedir que essa parte do patrimônio ferroviário caísse no esquecimento.

Integrantes da BPLF e uma "Locomotiva" construiída por eles utilizada na manutenção dos trilhos

Hoje, a BPLF conserva entre 43 e 45 km da linha férrea, abrangendo trechos que ligam Quatiguá a Joaquim Távora, passando por áreas próximas à antiga estação de Conselheiro Zacarias, e também em direção a Siqueira Campos, até as proximidades de uma pedreira. “Nosso objetivo sempre foi manter viva essa história. Preservamos não só os trilhos, mas também documentos, fotografias, relatos e tudo o que possa contar às futuras gerações a importância da ferrovia para nossa região”, explica Francisco Luiz Castilho, presidente da Brigada.

O vice-presidente da associação, Juliano Camacho, detalha o trabalho coletivo. “Somos cerca de 30 voluntários. Realizamos roçagem, manutenção dos trilhos, vistoria e pequenos reparos. Temos anuência da Rumo Logística, atual concessionária responsável pelo trecho, e tudo é feito seguindo normas de segurança. Contamos com doações e com a força da amizade entre os membros do grupo”, comentou

Membros da BPLF e os veículos utilizados para deslocamento e manutenção. Foto tirada na Estação Afonso Camargo, em Joaquim Távora

Mais do que um esforço técnico, a Brigada carrega um compromisso afetivo com a região. A linha férrea, construída no final da década de 1920, foi responsável por conectar o interior do Paraná à Estrada de Ferro Sorocabana, em Ourinhos, ainda nos anos 1930. Até os anos 1980, trens de carga e passageiros cruzavam cidades como Siqueira Campos, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina e outras, movimentando a economia e a cultura local. Apesar da gradual desativação do transporte de passageiros e do fim do uso comercial, um último trem cargueiro ainda passou pela linha em 2021, antes da interrupção total.

Manter essa herança viva, no entanto, exige esforço. Segundo Juliano, há dificuldades constantes, como obstruções ilegais com cercas, furtos de trilhos e abandono por parte das autoridades responsáveis. Mesmo assim, o grupo segue adiante, alimentado pela paixão e pelo senso de missão histórica. “A estrada de ferro não foi só transporte. Foi cenário de momentos importantes, como durante a Revolução de 1930, e também carrega um imenso potencial turístico. Temos, por exemplo, o túnel de Conselheiro Zacarias, que completa 100 anos, e o local conhecido como Pederneira, ambos com valor histórico e paisagístico”, destaca.

Veículo de manutenção da BPLF passando pelo túnel de Conselheiro Zacarias, construído em 1925 e completando 100 anos

Com criatividade e dedicação, a Brigada desenvolveu pequenas locomotivas e veículos próprios que circulam nos trechos preservados. São usados para manutenção e, em ocasiões especiais, para passeios internos e demonstrações. A atividade é restrita por motivos legais e de segurança, mas representa um símbolo da resistência da ferrovia diante do tempo.

Apesar das dificuldades, o grupo mantém o entusiasmo. “Nem tudo é só diversão e alegria, mas o sentimento de manter essa história viva, de preservar esse patrimônio para nossos filhos e as futuras gerações, é algo único. Isso nos motiva todos os dias”, resume Juliano.

A Brigada de Preservação da Linha Férrea é um exemplo concreto de como a memória coletiva pode resistir ao abandono. Nos trilhos que outrora transportaram sonhos, hoje ainda ecoa o som da história — levado adiante por quem se recusa a deixá-la parar.