Morre Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath e pioneiro do heavy metal

Ozzy Osbourne, cantor britânico e um pioneiro do heavy metal, morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22). A causa da morte do líder do Black Sabbath rock não foi revelada.

Conhecido como "Príncipe das Trevas", John Michael "Ozzy" Osbourne nasceu em Birmingham, na Inglaterra, e se destacou como o icônico vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath.

A morte foi anunciada em um comunicado divulgado pela família. "É com uma tristeza que palavras não conseguem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família, cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento."

Pai do heavy metal

Ele conquistou milhares de fãs ao criar, com a banda, um dos pilares do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980. Ozzy iniciou sua trajetória artística em uma cidade industrial e cinzenta, mas alcançou palcos globais com suas performances intensas e marcantes.

Ozzy foi o primeiro vocalista do Black Sabbath, com quem gravou álbuns fundamentais do gênero, como "Paranoid" e "Master of Reality". Após deixar a banda em 1979, construiu uma carreira solo marcada por hits como "Crazy Train" e "No More Tears". Além do som pesado e do vocal característico, era idolatrado por ser irreverente e carismática no palco e em entrevistas.

O cantor sempre surpreendeu pela vitalidade e pela presença de palco, interagindo com o público com bom humor e personalidade despojada.

Nos últimos anos, Ozzy enfrentava sérios problemas de saúde. Ele foi diagnosticado com Parkinson em 2019, já passou por diversas cirurgias e chegou a declarar que não consegue mais andar. Ainda assim, sua disposição e resiliência impressionam: “Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo... vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu e não chegaram até aqui”, disse ele.

Ozzy foi também um dos grandes showmen do metal, graças ao reality show "The Osbournes", que mostrava a rotina dele e da família. A série foi ao ar originalmente entre 2002 e 2005, na MTV americana.

Ozzy deixa sua esposa, a empresária Sharon Osbourne, e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.