Influencer cruza o Paraná e revela nas redes histórias que muita gente nunca ouviu falar

Jeahn deseja conhecer todas as 399 cidades do estado. Foto: Arquivo Pessoal

Conhecer todas as 399 cidades do Paraná pode parecer um sonho distante para muita gente. Mas para Jeahn Koll, de Clevelândia, no Sudoeste do estado, é um projeto em pleno andamento — e recheado de boas histórias.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, o jovem decidiu colocar o pé na estrada e, a cada parada, registra tudo em vídeos curtos, divertidos e informativos. Até agora, 18 cidades já entraram para a lista.

“Antes de querer conhecer o mundo, percebi que precisava conhecer o meu próprio estado. O Paraná é gigante, cheio de cultura, de histórias que pouca gente sabe”, conta Jeahn, que trabalha com marketing e estética automotiva.

Nas folgas do trabalho, ele se joga na estrada — sem roteiro fixo, sem planos fechados. “Penso para onde quero ir, junto dinheiro e vou. Às vezes até eu me surpreendo com o destino”, brinca.

Foi assim que surgiram os vídeos sobre cidades como Pato Branco, Francisco Beltrão e Bom Sucesso. Em alguns casos, o convite parte das próprias prefeituras, que veem no trabalho de Jeahn uma forma diferente e eficaz de divulgar o município.

Com um olhar curioso e cheio de sensibilidade, ele visita museus, igrejas antigas, praças, trilhas, cachoeiras e conversa com os moradores. A ideia é simples, mas poderosa: redescobrir o Paraná por meio de suas riquezas culturais, históricas e naturais.

“Já teve gente que comentou: ‘Moro aqui há 40 anos e nunca soube que tinha uma cachoeira do lado de casa’. Isso me mostra que vale a pena”, diz.

Apaixonado por construções antigas, pela trajetória dos tropeiros e pela influência dos imigrantes italianos e alemães — especialmente no Sudoeste do estado — Jeahn acredita que os pequenos municípios têm muito a oferecer.

“Tem cidade com tanta história que um vídeo só não dá conta. Cada viagem é mais do que conteúdo novo: é uma conexão íntima com o Paraná”, diz ele. “Mais do que ensinar, eu tô aprendendo.”

Seu conteúdo atinge públicos de todas as idades, de crianças curiosas a idosos nostálgicos. E, para muitos, é a primeira vez que enxergam sua própria cidade com olhos diferentes.