Hospital atualiza quadro clínico do padre que sofreu acidente na PR092

Redação - Folha Extra

LONDRINA - A Santa Casa de Londrina divulgou nesta terça-feira (22) um novo boletim médico sobre o estado de saúde do padre Leandro dos Santos Malaquias, que permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter se envolvido em um grave acidente na PR-092, no último domingo (20).

De acordo com o hospital, o padre está sob acompanhamento de equipes médicas especializadas nas áreas torácica, renal e ortopédica. A avaliação clínica mais recente aponta que o religioso apresenta um quadro considerado grave, exigindo cuidados constantes e observação rigorosa. Apesar disso, exames realizados na região craniana não identificaram lesões neurológicas. Os episódios de sonolência e lapsos de memória relatados são atribuídos ao estado pós-traumático e ao uso de medicações sedativas.

Ainda segundo o boletim, a função renal está sendo monitorada de forma intensiva e passa por estímulos para melhorar o desempenho. Já as fraturas nas costelas e o comprometimento pulmonar, ambos decorrentes do impacto, demandam atenção máxima. A equipe médica prevê intervenções reparadoras nos próximos dias para tratar essas lesões. O padre também apresenta leve anemia e precisou passar por mais uma transfusão sanguínea na manhã desta terça.

No momento, ele está consciente, mas apresenta variações de sonolência e episódios de confusão mental, compatíveis com o quadro clínico. Os profissionais de saúde também mantêm vigilância constante quanto a qualquer sinal de infecção, que representa alto risco nas atuais condições. A situação ortopédica, com foco no tornozelo, será reavaliada em uma nova consulta especializada.

O acidente envolvendo o padre Leandro ocorreu por volta das 17h30 de domingo (20), na PR-092, no trevo de acesso ao município de Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu o automóvel GM Cobalt, conduzido pelo religioso, e uma carreta. Informações apuradas no local apontam que a carreta trafegava no sentido Quatiguá–Siqueira Campos quando atingiu o carro do padre, que acessava a rodovia.

A força do impacto provocou ferimentos graves no condutor do automóvel. Ele foi socorrido por equipes de emergência e inicialmente encaminhado à Santa Casa de Jacarezinho, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, Leandro foi transferido para a Santa Casa de Londrina, onde passou por uma cirurgia para retirada do baço.

A comunidade católica e moradores da região acompanham com apreensão as atualizações sobre o estado de saúde do padre, conhecido por seu trabalho pastoral na região. A equipe médica ressalta que os próximos dias serão decisivos para observar a resposta do paciente aos tratamentos e determinar as possibilidades de recuperação.