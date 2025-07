Colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou um motorista ferido na manhã desta segunda-feira (21). A situação foi registrada na rodovia PR-151 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Sengés, nos Campos Gerais.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 10h00 e envolveu um automóvel Renault Logan e um caminhão Mercedes Benz Atego. Conforme os dados colhidos no local, os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando, na altura do km 213, se envolveram em uma colisão frontal.

Com o impacto, o motorista do Logan sofreu ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor do caminhão não ficou ferido.

A equipe da PRE e da EPR Litoral Pioneiro estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.