População encontra corpo de homem carbonizado

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Moradores do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, encontraram neste domingo (20) o corpo de um homem carbonizado. A vítima foi localizada na região do bairro do Sertão e o caso está sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, equipes policiais foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver onde o corpo de um homem havia sido localizado carbonizado próximo ao “Rio das Mortes”. Diante do chamado, as equipes policiais foram até o local para averiguar a situação.

No local, as equipes constataram que se tratava de um corpo masculino parcialmente carbonizado não sendo possível confirmar a identidade da vítima. Porém, devido a algumas tatuagens que não haviam sido queimadas, há suspeitas de que possa se tratar de um homem que estava desaparecido desde o início do mês.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima. A Polícia Civil aguarda os resultados de exames para confirmar a identidade da vítima.

O caso deve ser investigado.