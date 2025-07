Rota do Progresso vai beneficiar doze municípios do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Doze municípios do Norte Pioneiro do Paraná estão entre os contemplados pelo programa Rota do Progresso, iniciativa do Governo do Estado que viabiliza investimentos em regiões com baixo desempenho no IPDM-Renda, indicador que mede aspectos de renda, emprego e produção agropecuária. Ao todo, seis empresas apresentaram dez projetos que somam R$ 833 milhões em investimentos por meio do Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (SISCRED), um dos nove eixos do programa.

Na região, integram o programa os municípios de Congonhinhas, Curiúva, Itambaracá, Jaboti, Japira, Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Tomazina. Os recursos devem impulsionar a economia local, gerar emprego e fortalecer a agroindústria e cadeias produtivas regionais.

O SISCRED permite que empresas com créditos de ICMS a receber ao longo dos anos antecipem esses valores, desde que sejam aplicados em projetos nos municípios elegíveis. A medida conta com o apoio da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Planejamento e da Invest Paraná, dentro do programa Paraná Competitivo.

Entre as empresas que apresentarão projetos estão a Pluma Agroavícola Ltda., a Cooperativa Agroindustrial Lar, a C.Vale Cooperativa Agroindustrial, a Seara Alimentos Ltda., a Coasul Cooperativa Agroindustrial e a Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Geloni Ltda. A estimativa é de criação de mais de 600 empregos diretos com a implantação dos projetos.

O Rota do Progresso foi instituído pelo Decreto Estadual 7.794/2024 e tem um orçamento total de R$ 2,5 bilhões, dividido em nove eixos: Infraestrutura Agropecuária; Siscred; Estradas Rurais; Barracões Industriais; Talento Tech; PDI Municipal; Programas Sociais; Desenvolvimento de Pessoas; e Saneamento Básico. A execução das ações é feita por diferentes secretarias e órgãos do governo estadual, com coordenação da Secretaria do Planejamento.

O programa busca transformar indicadores sociais e econômicos por meio de ações estruturantes e investimentos coordenados, promovendo um ciclo contínuo de crescimento sustentável nos municípios atendidos.