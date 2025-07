Tardes serão ensolaradas, mas frio intenso deve dominar as noites e madrugadas da região nesta semana

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os últimos dias têm sido marcados por muito frio no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais. No fim de semana, as temperaturas subiram um pouco em comparação com a semana anterior, mas o clima gelado continuou predominando e o sol pouco apareceu durante as tardes. A semana começou da mesma forma. Nesta segunda-feira (21), grande parte dos municípios amanheceu com temperaturas baixas e forte neblina, que só começou a se dissipar por volta das 10h00. Durante a tarde, os termômetros subiram e o sol voltou a aparecer, cenário que deve se repetir ao longo da semana, com manhãs frias, tardes ensolaradas e noites geladas em toda a região.

Em Wenceslau Braz, por exemplo, a temperatura deve chegar até os 22°C na tarde desta segunda-feira, mas volta a cair a partir das 18h00, descendo para 18°C e podendo chegar à 13°C até as 23h00. Durante a madrugada da terça-feira (22), a temperatura no município deve cair até os 10°C, mas pode subir até 24°C por volta das 14h00, 2°C a mais do que nesta segunda-feira. Este cenário, que se iguala a uma montanha russa, deve se repetir durante toda a semana, com quedas e aumento nas temperaturas.

Ainda no município, a quarta-feira (23) terá mínimas de 11°C e máximas de 21°C, enquanto a sexta-feira (24) será mais quente, com mínimas de 13°C e máximas de 22°C. No sábado (25), as mínimas caem para 12°C e as máximas sobem para 25°C no município. Vale ressaltar que as temperaturas começam a cair após as 18h00, e voltam a subir depois das 09h00, e esse padrão se repete em todas as cidades.

Na cidade de Tomazina, onde a temperatura é um pouco mais baixa, as mínimas desta segunda-feira ficaram em 9°C, sendo que as máximas devem chegar a 22°C durante a tarde. Já na terça-feira, as máximas sobem para 24°C e as mínimas se mantém, enquanto na quarta-feira as mínimas devem ser de 10°C e as máximas de 25°C. A partir da quinta-feira, as mínimas começam a subir no município, ficando entre 12°C e 22°C, enquanto na sexta-feira, ficarão entre 13°C e 23°C. No sábado, a temperatura promete ser ainda mais alta, com mínimas de 14°C e 26°C.

Em Siqueira Campos, esta segunda-feira segue os mesmos padrões de Wenceslau Braz, ficando entre 9°C e 22°C. Na terça-feira, as temperaturas devem ficar entre 10°C e 24°C, enquanto na quarta-feira as mínimas sobem para 11°C. Já na quinta-feira, as mínimas serão mantidas e as máximas, que estavam em 24°C, caem para 21°C, enquanto na sexta-feira as mínimas deverão subir para 13°C e as máximas para 22°C. O sábado será marcado por temperaturas entre 13°c e 25°C.

No município de Pinhalão, as mínimas foram de 7°C nesta segunda-feira, e as máximas podem chegar à 22°C durante a tarde. Na terça-feira, as mínimas sobem para 8°C e as máximas para 24°C, enquanto na quarta-feira, as mínimas devem ser de 10°C e as máximas mantidas em 24°C. Já na quinta-feira, enquanto as mínimas sobem para 11°C, as máximas devem cair para 22°C, sendo aumentadas apenas na sexta-feira, chegando a 23°C. No sábado, as máximas darão um salto de 3°C, chegando a 26°C durante a tarde. Vale ressaltar que, durante as tardes, as temperaturas devem ser mais altas, mas o clima deve continuar gelado e as temperaturas devem começar a cair no início da noite.

NOS CAMPOS GERAIS

Indo para a região dos Campos Gerais, a cidade de Arapoti também terá uma semana com mudanças climáticas. Na terça-feira, as temperaturas devem ficar entre 8°C e 23°C, enquanto na quarta-feira, devem ficar entre 10°C e 24°C. Já na quinta-feira, as máximas voltam a cair, chegando a 21°C, enquanto as mínimas sobem para 10°C. Na sexta-feira, as mínimas sobem para 12°C, e as máximas para 23°C, aumentando novamente no sábado, que terá temperaturas entre 12°C e 26°C.

Em Jaguariaíva, o clima demorará um pouco mais para esquentar. Enquanto outras cidades terão aumento nas mínimas na quarta-feira, Jaguariaíva terá aumento apenas na quinta-feira. Na terça-feira, as mínimas serão de 8°C no município, com máximas de 22°C. Na quarta-feira, as mínimas subirão para 9°C, e as máximas serão mantidas. Contudo, na quinta-feira as mínimas começam a esquentar, ficando em 10°C, mas as máximas cairão para 19°C, enquanto na sexta-feira as mínimas serão de 11°C e as máximas de 21°C. No sábado as temperaturas devem ficar entre 11°C e 24°C.

Na cidade de Sengés, o padrão será o mesmo. Na terça-feira as mínimas serão de 8°C e as máximas de 22°C, enquanto na quarta-feira as mínimas sobem para 9°C e as máximas ficam em 22°C. Já na quinta-feira, as mínimas sobem para 10°C, mas as máximas caem para 19°C, enquanto na sexta-feira as mínimas serão de 12°C e as máximas de 21°C. O sábado terá temperaturas entre 12°C e 24°C.

Contudo, as demais cidades terão o mesmo padrão de temperaturas, sempre com as temperaturas mais altas e o sol dominando a tarde e o frio voltando para congelar as noites durante a semana. Acesse o site do Simepar para conferir a previsão de outras cidades.