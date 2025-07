Padre que sofreu acidente na PR092 passou por cirurgia e está na UTI

Redação - Folha Extra

IBAITI - O padre Leandro Malaquias, vítima de um grave acidente registrado na tarde do sábado (19) na PR092 em Quatiguá, no Norte Pioneiro, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Jacarezinho. Ele realizou uma cirurgia para retirada do baço.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h30 na rodovia PR092 no trevo de acesso ao município de Quatiguá e envolveu o automóvel GM Cobat que era conduzido pelo padre e uma carreta. Conforme os dados colhidos pelos policiais, a carreta seguia no sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando acabou atingindo o automóvel que acessava a rodovia.

Devido a violência do impacto, o padre Leandro sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Jacarezinho para receber atendimento médico onde foi submetido a uma cirurgia para retirada do baço. O padre permanece internado na UTI e não está entubado. Já o caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.