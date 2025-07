Motorista é preso com mais de meia tonelada de maconha

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - Um homem foi preso com mais de meia tonelada de maconha que estava sendo transportada em uma caminhonete furtada. A ocorrência foi registrada na manhã do sábado (19) no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, após perseguição.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 equipes da Polícia Rodoviária Federal informaram os policiais de Joaquim Távora de Quatiguá de que uma caminhonete Hilux com suspeita de furto estava seguindo em direção aos municípios.

Diante da situação, as equipes da PM montaram bloqueios a fim de interceptar a fuga. Após realizar a abordagem, durante as buscas os policiais encontraram 513 kg de maconha na caminhonete, além de constatar que o veículo era furtado e estava com placas falsas.

Frente aos fatos, o motorista foi preso e a caminhonete com a droga apreendidas sendo encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.