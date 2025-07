Após meses de expectativa, Juca Sloboda anuncia retorno do cinema de Jaguariaíva

Cine Teatro volta a funcionar no dia 2 de agosto, com “Os Smurfs”. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Depois de meses de expectativa, o Cine Teatro Valéria Luercy, na cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, voltará a abrir suas portas para o público. O anúncio foi feito oficialmente nesta sexta-feira (18) pelo prefeito Juca Sloboda, ao lado da diretora de Cultura, Juliana Teixeira. Segundo o anúncio do prefeito, as sessões do cinema serão retomadas no primeiro final de semana de agosto, marcando o recomeço de um marco histórico do município.

O Cine Teatro estava desativado no município desde o final do ano passado e, após pedidos incessantes e busca pelo retorno da atração, os representantes do município conquistaram a volta do cinema. “É uma notícia que tem sido muito aguardada aqui na cidade. Tem sido algo bem pedido pela população”, disse Juliana.

Juliana também destacou que, desde o início do ano, que marcou o começo da gestão do prefeito Juca, a prefeitura teve de realizar diversos trabalhos para garantir que o cinema pudesse voltar às suas atividades. “No final do ano passado todos os contratos do cinema foram desfeitos, e tivemos que correr atrás deles novamente nestes meses, mas agora vamos conseguir voltar com o cinema normalmente”, destacou a diretora. “O cinema não é uma procura apenas da população jaguariaivense, mas das cidades vizinhas também”, enfatizou.

Segundo ela, as atividades voltarão no dia 2 de agosto, com a exposição do filme “Os Smurfs”, sendo que as sessões serão realizadas às 15h00 e 19h00. Vale ressaltar que as sessões também serão realizadas no domingo (03). “Embora nós tivemos que correr atrás de muitas coisas e passamos por mudanças, vamos manter os mesmos valores dos ingressos, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia”, contou Juliana.

O prefeito Juca Sloboda reafirmou o convite, com um ar de celebração pelo retorno do cinema. “Então nos dias 2 e 3 teremos o nosso cinema de volta”, destacou o prefeito.