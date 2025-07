Tragédia no Norte Pioneiro expõe acesso precário ao soro contra veneno de escorpião e gera alerta no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Esta semana começou com uma notícia devastadora na região do Norte Pioneiro. Bernardo Gomes de Oliveira, um menino de apenas três anos de idade, perdeu a vida após ter sido picado por um escorpião-amarelo, uma das espécies mais perigosas, na cidade Cambará. A morte do pequeno, que comoveu toda a região, escancarou uma fragilidade preocupante no sistema público de saúde e gerou dúvidas sobre onde os moradores podem encontrar o soro antiescorpiônico em situações de urgência, tendo em vista que não são todos os municípios que possuem estoques do antídoto.

Bernardo foi picado na manhã do último domingo (13), em sua casa, enquanto colocava o calçado. Na hora do desespero, a família descobriu que o município não possui estoque do soro necessário para combater o veneno. A criança foi então levada com urgência para Jacarezinho, sede da 19ª Regional de Saúde, onde o soro é mantido.

No entanto, ao chegar ao hospital, veio a segunda má notícia. Não havia ampolas suficientes para tratar a gravidade do caso. A única saída foi transferi-lo novamente, desta vez para Londrina, distante mais de 150 quilômetros. A luta contra o tempo, no entanto, foi em vão. Bernardo não resistiu às complicações e faleceu na segunda-feira (14), para a tristeza de todos que acompanhavam, angustiados, a história. Veja o caso aqui.

A morte do menino não apenas abalou emocionalmente a comunidade, como também acendeu um sinal de alerta em todo o Norte Pioneiro. Diante de tantas dúvidas e temores, a reportagem da Folha Extra entrou oficialmente em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para apurar quais cidades da região possuem, de fato, o soro disponível. Em nota, a Sesa confirmou que, atualmente, apenas três cidades do Norte Pioneiro mantêm estoques, sendo elas Cornélio Procópio, na Santa Casa e na Regional de Saúde; Bandeirantes, também na Santa Casa; e Jacarezinho, na sede da Regional.

Além da região diretamente afetada pela tragédia, a Folha apurou informações nos Campos Gerais, onde municípios próximos também enfrentam desafios semelhantes. Jaguariaíva é a cidade responsável por distribuir o soro para Arapoti e Sengés. Contudo, apenas Sengés mantém estoque próprio, localizado no Pronto Atendimento Municipal. Arapoti, assim como Cambará, depende exclusivamente do apoio de cidades vizinhas em situações emergenciais.

No entanto, esse modelo de atendimento regionalizado tem se mostrado falho, especialmente quando o tempo é fator determinante entre a vida e a morte. Crianças pequenas, como Bernardo, são especialmente vulneráveis ao veneno do escorpião, e os especialistas apontam que o ideal é que o soro seja aplicado nas primeiras horas após a picada, o que nem sempre é possível quando há a necessidade de deslocamento entre municípios.