Operação Rondon Paraná leva oficinas e ações de cidadania a municípios do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Operação Rondon Paraná 2025 segue promovendo ações de cidadania e extensão universitária em 14 municípios do Norte Pioneiro. A programação teve início na quinta-feira (10) e se estende até segunda-feira (21), com a participação de mais de 280 estudantes de graduação, que realizam atividades nas áreas de educação, cultura, saúde, meio ambiente, tecnologia e trabalho.

O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com sete universidades estaduais, duas federais e cinco instituições particulares de ensino superior.

Em São Sebastião da Amoreira, as oficinas foram voltadas ao público infantil, aproveitando o período de férias escolares. Os temas abordaram sustentabilidade, educação corporal e educação financeira, com atividades adaptadas conforme a faixa etária. A estudante Joyce Gonçalves da Silva, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), destacou o uso de teatro e dinâmicas lúdicas para facilitar o aprendizado. Já o aluno Thiago Vojciechowski ressaltou a importância da inclusão nas oficinas voltadas para crianças com necessidades específicas.

Na cidade de Congonhinhas, as ações foram realizadas com foco em educação ambiental e desenvolvimento pessoal. Gabriely Baranoski Camargo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), observou o impacto positivo das atividades no engajamento das crianças, especialmente em temas como reciclagem e preservação do meio ambiente.

Em Nova Santa Bárbara, a programação incluiu oficinas de compostagem, hortas suspensas, ginástica e dança, com participação ativa de moradores da zona rural e da terceira idade. A dona de casa Maria Ogawa relatou sua experiência ao aprender sobre cuidados com plantas e participou das atividades físicas voltadas à saúde.

As ações também buscaram atender moradores de áreas afastadas, com oficinas adaptadas a espaços pequenos. A aluna Raisa Horza, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), destacou a montagem de hortas verticais como alternativa sustentável para o cultivo de temperos e vegetais em residências.

Além de São Sebastião da Amoreira, Congonhinhas e Nova Santa Bárbara, as atividades ocorrem em Barra do Jacaré, Cornélio Procópio, Guapirama, Itambaracá, Joaquim Távora, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Quatiguá, Rancho Alegre e Santa Amélia.